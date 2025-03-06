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Virginia Fonseca é criticada por 'comemorar' engajamento de post sobre internação do filho

Influenciadora recebeu mais de 15 milhões de visualizações em publicação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Março de 2025 às 09:09

Virginia Fonseca conta que José Leonardo já está em casa e 'celebra' marca de visualizações
Virginia Fonseca conta que José Leonardo já está em casa e 'celebra' marca de visualizações Crédito: Reprodução
Virginia Fonseca, influenciadora e apresentadora, está sendo criticada na internet após exibir a marca de 15 milhões de visualizações em uma publicação sobre a alta hospitalar de José Leonardo, seu filho caçula.
O bebê, de cinco meses, passou cinco dias internado com um quadro de bronquiolite. Durante o período no hospital, a influenciadora compartilhou a rotina de tratamento com seus mais de 50 milhões de seguidores e nesta quarta-feira (05), contou sobre a alta de José.
"Não sei nem expressar meu sentimento agora, foi a primeira vez desde que virei mãe que tive que passar por isso. Quando cheguei ao hospital eu só queria chorar", escreveu Virginia em sua publicação mais recente.
Nos stories, a influenciada também divulgou o engajamento de seu perfil após a postagem, destacando que ultrapassou 15 milhões de visualizações e 200 mil interações. A imagem rapidamente viralizou e gerou uma onda de críticas, com internautas acusando-a de "comemorar números enquanto mostrava o filho doente".
"Ela divulgando engajamento pras marcas disfarçadas em amor de seguidores. Ela não é boba nem nada, adora fazer o povo de otário e o povo adora ser otário", criticou @Christopher_lms.
Já @depreshows mencionou: "Expor a própria vida no nível que ela expõe já é bizarro, mas o que me deixa mais chocada é o tanto que ela expõe os filhos. A internet tá cheia de predador, e ela expondo essas crianças ao máximo. Eles não têm escolha, sinto pena".
A polêmica também trouxe à tona um episódio envolvendo Bruna Marquezine. O usuário @2022_renan lembrou: "Vocês julgaram muito a Bruna Marquezine, mas ela tava mais do que certo em não querer ter o nome associado a uma pessoa dessas".
A atriz foi assunto neste ano após rumores de que teria proibido filmagens dela no aniversário de João Guilherme, filho de Leonardo e cunhado de Virgínia.

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