Virginia Fonseca é criticada por 'comemorar' engajamento de post sobre internação do filho

Virginia Fonseca conta que José Leonardo já está em casa e 'celebra' marca de visualizações Crédito: Reprodução

Virginia Fonseca, influenciadora e apresentadora, está sendo criticada na internet após exibir a marca de 15 milhões de visualizações em uma publicação sobre a alta hospitalar de José Leonardo, seu filho caçula.

O bebê, de cinco meses, passou cinco dias internado com um quadro de bronquiolite. Durante o período no hospital, a influenciadora compartilhou a rotina de tratamento com seus mais de 50 milhões de seguidores e nesta quarta-feira (05), contou sobre a alta de José.

"Não sei nem expressar meu sentimento agora, foi a primeira vez desde que virei mãe que tive que passar por isso. Quando cheguei ao hospital eu só queria chorar", escreveu Virginia em sua publicação mais recente.

Nos stories, a influenciada também divulgou o engajamento de seu perfil após a postagem, destacando que ultrapassou 15 milhões de visualizações e 200 mil interações. A imagem rapidamente viralizou e gerou uma onda de críticas, com internautas acusando-a de "comemorar números enquanto mostrava o filho doente".

"Ela divulgando engajamento pras marcas disfarçadas em amor de seguidores. Ela não é boba nem nada, adora fazer o povo de otário e o povo adora ser otário", criticou @Christopher_lms.

Já @depreshows mencionou: "Expor a própria vida no nível que ela expõe já é bizarro, mas o que me deixa mais chocada é o tanto que ela expõe os filhos. A internet tá cheia de predador, e ela expondo essas crianças ao máximo. Eles não têm escolha, sinto pena".

A polêmica também trouxe à tona um episódio envolvendo Bruna Marquezine. O usuário @2022_renan lembrou: "Vocês julgaram muito a Bruna Marquezine, mas ela tava mais do que certo em não querer ter o nome associado a uma pessoa dessas".

A atriz foi assunto neste ano após rumores de que teria proibido filmagens dela no aniversário de João Guilherme, filho de Leonardo e cunhado de Virgínia.