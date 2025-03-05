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Carnaval do Rio

Nova Paolla Oliveira? Musas da Grande Rio travam disputa por vaga de rainha

Atriz fez, na madrugada desta quarta-feira (5), sua última apresentação no posto à frente da bateria da Grande Rio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Março de 2025 às 13:24

Paolla Oliveira, rainha de bateria da Grande Rio, no carnaval 2025
Paolla Oliveira, rainha de bateria da Grande Rio, no carnaval 2025 Crédito: Carlos Santtos /Fotoarena/Folhapress
Mileide Mihaile, 35, e Adriana Bombom, 51, se colocaram à disposição para substituir Paolla Oliveira, 42, como rainha da bateria da escola de samba Grande Rio. A atriz fez, na madrugada desta quarta-feira, sua última apresentação no posto.
As duas musas da Grande Rio falaram sobre o desejo de se tornarem rainha de bateria da escola após desfilarem na Marquês de Sapucaí. "Me sinto pronta", disse Mileide Mihaile, 35, ao UOL após deixar a avenida. "É o sonho da minha vida", completou a influenciadora, ex-mulher de Wesley Safadão.
O desejo parece ser o mesmo da apresentadora Adriana Bombom, 51. "São mais de 30 anos de Sapucaí. Lógico [que aceitaria ser rainha]. Por que não? Se eu falar que não, é mentira. Quem não quer? Sair em frente da bateria é incrível. Experiência eu tenho. Fôlego eu tenho. Samba no pé eu tenho", declarou ao UOL.
Paolla Oliveira, que está no posto de rainha de bateria desde 2020 -após uma passagem anterior em 2009 e 2010- está se aposentando da função. Ela anunciou a saída algumas semanas antes do Carnaval, mas garantiu que não é um adeus do Carnaval, apenas uma mudança de posto.
"Escolher entre paixões é difícil. Infelizmente, eu tenho que me despedir desse posto. Vou me despedir, mas não e nunca jamais do Carnaval, da Grande Rio. É uma mudança de lugar. Tem várias maneiras de curtir o Carnaval. É uma escolha difícil, mas é isso", disse Paolla Oliveira, no Fantástico (Globo).
A Grande Rio ainda não revelou quais são os planos para substituir Paolla Oliveira em 2026. Neste ano, a escola levou à Marquês de Sapucaí um enredo de homenagem ao Pará. Entre as famosas que desfilaram pela escola estão Patrícia Poeta, Mariana Goldfarb e Isabelle Nogueira.

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