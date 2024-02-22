Fotos: Paolla Oliveira exibe mansão de 1,7 mil m² onde vive com Diogo Oliveira

A atriz Paolla Oliveira, que foi um dos grandes nomes do Carnaval do Rio de Janeiro ao se fantasiar de onça pela Grande Rio, abriu as portas da mansão onde vive no Rio de Janeiro com o namorado, o cantor Diogo Nogueira. A Casa Vogue mostrou os detalhes da luxuosa casa, localizada na Barra da Tijuca, que tem 1,7 mil m² e se destaca pelo tamanho, ambientes integrados e beleza tropical na área externa.
Paolla revelou para a Casa Vogue que foi em busca de um recomeço após um incêndio em sua antiga casa. "Pensei, ‘vou fazer tudo de novo, ter uma casa mais bonita e ser mais feliz dentro dela’. E assim foi. Tenho a cultura e a história de uma vida simples, então ter esse aconchego de um lar tão especialmente pensado é um sonho”, disse.