Fotos: Paolla Oliveira exibe mansão de 1,7 mil m² onde vive com Diogo Oliveira

Paolla revelou para a Casa Vogue que foi em busca de um recomeço após um incêndio em sua antiga casa. "Pensei, ‘vou fazer tudo de novo, ter uma casa mais bonita e ser mais feliz dentro dela’. E assim foi. Tenho a cultura e a história de uma vida simples, então ter esse aconchego de um lar tão especialmente pensado é um sonho”, disse.