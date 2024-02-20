Jojo Todynho perde 40 kg após bariátrica e exibe mudanças no corpo

A artista recebeu muitos elogios e incentivos após mostrar a evolução aos seguidores. "Arrasando", comentou um internauta
Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 16:06

Crédito: Reprodução/Instagram
Jojo Todynho fez uma reflexão em seu Instagram na última segunda-feira, 19, sobre as mudanças em sua vida e em seu corpo. Na publicação, a cantora aparece em uma banheira de hidromassagem e a foto vem acompanhada da legenda: "O processo molda nossa jornada enquanto o propósito dá direção ao destino que buscamos".
A artista recebeu muitos elogios e incentivos após mostrar a evolução aos seguidores. "Arrasando", comentou um internauta.
A ex-participante de A Fazenda realizou uma cirurgia bariátrica em agosto do ano passado. Em janeiro, a cantora comemorou que chegou à marca dos 100 kg. No início de fevereiro, ela compartilhou que alcançou dois dígitos na balança.
Desde o procedimento, Jojo passou a compartilhar as mudanças em sua rotina com seus seguidores nas redes sociais, mostrando alguns de seus treinos na academia e sua nova rotina alimentar.
Além da foto, a dona do hit Que Tiro Foi Esse? também apareceu nos stories, e fala sobre autoestima. "Já se amou hoje? Se não, comece agora... É muito importante você entender que ninguém além de você mesmo pode fazer algo por você", disse.

