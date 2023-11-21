Jojo Todynho diz que terminou casamento com Lucas ao ver "mensagens dele com homens"

A briga que tomou conta da casa de A Fazenda 15 repercutiu na internet, com diversas citações a Jojo Todynho. Isso porque Lucas Souza e César Black protagonizaram uma discussão generalizada no reality show rural, na segunda-feira (20).
O desentendimento ocorreu durante uma ação patrocinadora e precisou de intervenção da emissora. Black, em determinado momento, disse que Lucas levou uma foto de Jojo para o confinamento. Lucas se exaltou e disse: "A próxima vez que você falar da minha ex-mulher, eu vou quebrar a sua cara e vou ser expulso com muito orgulho."
A influenciadora, então, postou diversos vídeos em seu perfil oficial de Instagram e afirmou que tudo não passou de teatro e hipocrisia. Ela e o participante se casaram em janeiro de 2022 e se separaram em outubro do mesmo ano.
"Se eu abrir a minha boca para contar o real motivo do porque separei, vocês vão ficar chocados. Meu casamento acabou porque achei conversas dele com homens e quando fui questioná-lo, ele se descontrolou como fez ontem com Black e falou que ia me colocar de homofóbica na internet. Queria me desmoralizar, foi aí que começou a minha batalha com ele."
Jojo ainda disse que encontrou pacotes de maconha em sua casa e que Lucas teria agredido seu cachorro com um chute. "Está tudo no processo. Isso foi um dos motivos de eu ter colocado ele para fora da minha casa."
Ao fim das postagens, afirmou: "fiquei quieta por muito tempo, mas quem foi desmoralizada foi eu. Assunto encerrado." Procurada pela reportagem, a assessoria de Lucas Souza não respondeu.