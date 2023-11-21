Jojo Todynho diz que terminou casamento com Lucas ao ver "mensagens dele com homens"

Jojo Todynho e Lucas Souza: atriz afirmou possível motivo do fim do casamento Crédito: Reprodução/Instagram

A briga que tomou conta da casa de A Fazenda 15 repercutiu na internet, com diversas citações a Jojo Todynho. Isso porque Lucas Souza e César Black protagonizaram uma discussão generalizada no reality show rural, na segunda-feira (20).

O desentendimento ocorreu durante uma ação patrocinadora e precisou de intervenção da emissora. Black, em determinado momento, disse que Lucas levou uma foto de Jojo para o confinamento. Lucas se exaltou e disse: "A próxima vez que você falar da minha ex-mulher, eu vou quebrar a sua cara e vou ser expulso com muito orgulho."

A influenciadora, então, postou diversos vídeos em seu perfil oficial de Instagram e afirmou que tudo não passou de teatro e hipocrisia. Ela e o participante se casaram em janeiro de 2022 e se separaram em outubro do mesmo ano.

"Se eu abrir a minha boca para contar o real motivo do porque separei, vocês vão ficar chocados. Meu casamento acabou porque achei conversas dele com homens e quando fui questioná-lo, ele se descontrolou como fez ontem com Black e falou que ia me colocar de homofóbica na internet. Queria me desmoralizar, foi aí que começou a minha batalha com ele."

Jojo ainda disse que encontrou pacotes de maconha em sua casa e que Lucas teria agredido seu cachorro com um chute. "Está tudo no processo. Isso foi um dos motivos de eu ter colocado ele para fora da minha casa."