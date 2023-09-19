Jojo Todynho se sente mal após bariátrica, mas garante que não se arrepende

A cantora Jojo Todynho, 26, revelou aos seguidores no Instagram que tem se sentido mal após fazer sua cirurgia bariátrica há um mês. Nos stories do Instagram, a cantora disse que passou mal com náuseas e que isso tem sido frequente no dia a dia. Mas Jojo enfatiza que não se arrepende do procedimento.

Jojo Todynho revelou que se sente mal após fazer cirurgia bariátrica Crédito: Reprodução/Instagram/@jojotodynho

"Gente, a vida de uma bariátrica não é fácil. Muita luta. Um negocinho [me enjoa]... Eu tô assim ultimamente, mas foi a melhor escolha que fiz na minha vida", garantiu.

Segundo Jojo, os vômitos acontecem sempre que ela come ovos mexidos. "Toda vez tenho essa sensação e estou arrasada, porque vocês sabem que minha comida preferida é arroz, feijão, ovo e batata frita. Mas acho que é o ovo mexido, é algo mais específico", explicou.