Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Só love!

Luan Santana reata namoro com Jade Magalhães após quatro anos

Cantor sertanejo está em viagem romântica pelo México com a amada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 14:52

O cantor Luan Santana reatou seu romance com a influenciadora Jade Magalhães após quatro anos do rompimento. Uma fonte ligada a ela confirmou que ambos estão namorando. "Que bom que o Luan voltou para ela, que é uma joia rara", afirma a fonte.
Luan Santana e Jade Magalhães: viagem romântica e namoro reatado
Luan Santana e Jade Magalhães: viagem romântica e namoro reatado Crédito: Instagram
No momento, ambos curtem uma viagem pelo México em uma espécie de lua de mel. Entre idas e vindas, ambos estão juntos há cerca de 12 anos.
Em 2020, foi Jade quem confirmou por meio de suas redes sociais o término do noivado com Luan. Os dois planejavam se casar no ano seguinte. Àquela altura, já existiam rumores de que o relacionamento não estava bem.
"Eu sempre acreditei no amor e nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar. Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan. Preciso aceitar e seguir em frente. Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim", escreveu Jade no Instagram.

Veja Também

BBB 24: Wanessa especula se Marcus Buaiz proibiu mensagem dos filhos em carta

BBB 24: veja carta que Raquele receberia da família no dia do aniversário

Ex-paquita é nova 'sogra' de Sabrina Sato; conheça Giselle Prattes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos luan santana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Adulterar a placa para dificultar a identificação é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Motoristas tapam placas de carros para burlar rotativo em Linhares; fotos
Imagem de destaque
As teorias da conspiração sobre 'cientistas desaparecidos' nos EUA que deixam famílias perplexas
Ppresidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula tira excesso de pele na cabeça e trata tendinite em hospital nesta sexta (24)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados