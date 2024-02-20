Luan Santana reata namoro com Jade Magalhães após quatro anos

O cantor Luan Santana reatou seu romance com a influenciadora Jade Magalhães após quatro anos do rompimento. Uma fonte ligada a ela confirmou que ambos estão namorando. "Que bom que o Luan voltou para ela, que é uma joia rara", afirma a fonte.

Luan Santana e Jade Magalhães: viagem romântica e namoro reatado Crédito: Instagram

No momento, ambos curtem uma viagem pelo México em uma espécie de lua de mel. Entre idas e vindas, ambos estão juntos há cerca de 12 anos.

Em 2020, foi Jade quem confirmou por meio de suas redes sociais o término do noivado com Luan. Os dois planejavam se casar no ano seguinte. Àquela altura, já existiam rumores de que o relacionamento não estava bem.