Paolla Oliveira anuncia despedida como rainha de bateria do Carnaval 2025

Paolla Oliveira desfilou como rainha de bateria da Grande Rio durante sete anos Crédito: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira, 42, vai deixar o posto de rainha de bateria da Grande Rio. A atriz anunciou sua despedida do cargo neste domingo (16), após sete anos à frente da escola de samba, e se emocionou ao falar sobre o momento:"Vou riscar a avenida. Não quero que seja uma despedida ou uma história com fim. É uma história de amor."

Paolla explicou que tomou essa decisão para se dedicar às gravações do remake de "Vale Tudo" e por questões familiares. "Não sei fazer nada um pouquinho, só sei fazer muito. Quando acaba um Carnaval, eu já começo o outro, e preciso redistribuir minha atenção e energia. Já conciliei o Carnaval com outros trabalhos, mas esse é muito importante e sei que vai me exigir de uma forma diferente, que é a novela 'Vale Tudo'. Corri muito atrás desse trabalho", explica atriz, intérprete da icônica Heleninha Roitman.

A atriz também mencionou que está passando por um momento delicado em sua vida pessoal: "Tenho uma questão familiar também, delicada. Dessas coisas que a gente não escolhe, sabe? De saúde. Acho que precisamos saber fazer escolhas na hora certa. Então, vou cuidar dos meus também", disse em entrevista ao Fantástico.