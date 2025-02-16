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Sumiço no Rio

Cadela de Gracyanne Barbosa desaparece e família pede ajuda em buscas

Enquanto a musa fitness está confinada no BBB 25, sua família pede ajuda nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Fevereiro de 2025 às 09:09

Angel, a cachorrinha de Gracyanne Barbosa, se perdeu há duas semanas nas proximidades de sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Enquanto a musa fitness está confinada no BBB 25, sua família pede ajuda nas redes sociais.
As últimas informações são que a cadela foi em direção à mata do Parque Municipal Marapendi, atrás de capivaras. "Por lá, vivem muitos jacarés, o que dificulta as buscas. Mas não vamos desistir!", diz o post.
"A família tem feito as buscas na região e o Bombeiros e Defesa Civil também foram acionados. Se você viu a Angel ou tem qualquer informação sobre o paradeiro dela, nos comunique através do e-mail: [email protected]", conclui a equipe de Gracyanne.

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