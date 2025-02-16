Cadela de Gracyanne Barbosa desaparece e família pede ajuda em buscas

Angel, a cachorrinha de Gracyanne Barbosa, se perdeu há duas semanas nas proximidades de sua casa, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Enquanto a musa fitness está confinada no BBB 25, sua família pede ajuda nas redes sociais.

As últimas informações são que a cadela foi em direção à mata do Parque Municipal Marapendi, atrás de capivaras. "Por lá, vivem muitos jacarés, o que dificulta as buscas. Mas não vamos desistir!", diz o post.