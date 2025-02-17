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Eliezer rebate críticas após ser batizado na Igreja Evangélica: 'São insignificantes'

Influenciador diz que achou ótima a repercussão: 'Ver o nome de Deus engajando é maravilhoso'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 08:10

Viih Tube e Eliezer são batizados na Igreja Evangélica
Viih Tube e Eliezer são batizados na Igreja Evangélica Crédito: Reprodução/Instagram/@viihtube/@ eliezer
Viih Tube e Eliezer entraram para a Igreja Evangélica e se batizaram ao lado de diversos fiéis neste sábado (15), em São Paulo. No entanto, um dia depois, o casal recebeu críticas nas redes sociais por expor a cerimônia e foi acusado de aderir à religião por modismo e engajamento.
O influenciador se pronunciou sobre a conversão: "Só quem vive o processo entende o que aconteceu. O que espero, do fundo do meu coração, é que todo mundo um dia viva esse processo", declarou.
Eliezer continuou: "Tudo o que a gente se propôs a fazer desde o começo do nosso relacionamento sempre vem com esse fardo de que é marketing, engajamento. Esses comentários agora não mudam nada. Essas críticas são insignificantes", explicou o ex-BBB.
Logo em seguida, completou: "E vou ser muito honesto com vocês: achei maravilhosa a repercussão, não esperava." Para finalizar, o marido de Viih Tube afirmou que não se importa com os comentários. Pelo contrário: "Tanta coisa hoje em dia só engaja por ser ruim, então ver o nome de Deus engajando é maravilhoso. Ver o nome de Deus em todos os sites e em todas as bocas é incrível. Deixem que falem. Espero poder incentivar muitas pessoas a buscarem Deus, independentemente da religião."

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