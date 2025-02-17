Eliezer rebate críticas após ser batizado na Igreja Evangélica: 'São insignificantes'

Viih Tube e Eliezer são batizados na Igreja Evangélica Crédito: Reprodução/Instagram/@viihtube/@ eliezer

Viih Tube e Eliezer entraram para a Igreja Evangélica e se batizaram ao lado de diversos fiéis neste sábado (15), em São Paulo. No entanto, um dia depois, o casal recebeu críticas nas redes sociais por expor a cerimônia e foi acusado de aderir à religião por modismo e engajamento.

O influenciador se pronunciou sobre a conversão: "Só quem vive o processo entende o que aconteceu. O que espero, do fundo do meu coração, é que todo mundo um dia viva esse processo", declarou.

Eliezer continuou: "Tudo o que a gente se propôs a fazer desde o começo do nosso relacionamento sempre vem com esse fardo de que é marketing, engajamento. Esses comentários agora não mudam nada. Essas críticas são insignificantes", explicou o ex-BBB.