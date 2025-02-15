Fernanda Torres diz ter sonho de ser vilã em filme de James Bond

Em extensa divulgação de "Ainda Estou Aqui" pelos Estados Unidos semanas antes do Oscar, Fernanda Torres vem concedendo entrevistas a grandes veículos da mídia especializada de lá.

Em uma dessas matérias, a atriz afirmou querer atuar em um filme de ação ou em um de arte europeu. Um dos sonhos dela é atuar em uma produção de James Bond, personagem agente secreto da franquia "007", como a secretária de um vilão.

"Quero apenas dizer 'ele estará esperando por você na sala ao lado, senhor Bond.' É isso. Esse é o meu sonho. Apenas esta fala. É tudo o que eu quero fazer", falou a atriz em entrevista à Variety.

Trajetória artística de Fernanda Torres reafirma o seu talento e versatilidade Crédito: Reprodução digital | Sony Pictures Classics

Fernanda também ressaltou que não não conduz uma companha orquestrada nas redes sociais em combate a outras produções. Em janeiro, Karla Sofía Gáscon falou, em entrevista à Folha, que uma equipe que trabalha para Fernanda estaria tentando diminuir seu trabalho em "Emilia Pérez".

"Isso não é verdade. O que fez minha mídia social saltar foi o filme, que se tornou um fenômeno no Brasil."

"Os brasileiros usam muito as redes sociais", afirmou. "Nós consumimos nossa própria cultura, temos muito orgulho dela. Mas quando alguém faz o milagre de cruzar a fronteira e é reconhecido no mundo, o Brasil enlouquece."