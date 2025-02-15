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Fernanda Torres diz ter sonho de ser vilã em filme de James Bond

Em campanha de divulgação do filme "Ainda Estou Aqui" semanas antes do Oscar, atriz indicada ao prêmio deu entrevista à Variety
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Fevereiro de 2025 às 10:19

Em extensa divulgação de "Ainda Estou Aqui" pelos Estados Unidos semanas antes do Oscar, Fernanda Torres vem concedendo entrevistas a grandes veículos da mídia especializada de lá.
Em uma dessas matérias, a atriz afirmou querer atuar em um filme de ação ou em um de arte europeu. Um dos sonhos dela é atuar em uma produção de James Bond, personagem agente secreto da franquia "007", como a secretária de um vilão.
"Quero apenas dizer 'ele estará esperando por você na sala ao lado, senhor Bond.' É isso. Esse é o meu sonho. Apenas esta fala. É tudo o que eu quero fazer", falou a atriz em entrevista à Variety.
Trajetória artística de Fernanda Torres reafirma o seu talento e versatilidade (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Classics)
Trajetória artística de Fernanda Torres reafirma o seu talento e versatilidade  Crédito: Reprodução digital | Sony Pictures Classics
Fernanda também ressaltou que não não conduz uma companha orquestrada nas redes sociais em combate a outras produções. Em janeiro, Karla Sofía Gáscon falou, em entrevista à Folha, que uma equipe que trabalha para Fernanda estaria tentando diminuir seu trabalho em "Emilia Pérez".
"Isso não é verdade. O que fez minha mídia social saltar foi o filme, que se tornou um fenômeno no Brasil."
"Os brasileiros usam muito as redes sociais", afirmou. "Nós consumimos nossa própria cultura, temos muito orgulho dela. Mas quando alguém faz o milagre de cruzar a fronteira e é reconhecido no mundo, o Brasil enlouquece."
Com informações de Maria Paula Giacomelli

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