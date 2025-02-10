Fernanda Torres e Ariana Grande trocam elogios no festival de cinema de Santa Bárbara

Fernanda Torres e Ariana Grande se encontraram no último domingo (9) no festival de cinema de Santa Bárbara, nos EUA, e trocaram elogios. O encontro entusiasmou os fãs de "Ainda Estou Aqui" e de "Wicked".
"Você é maravilhosa. Eu amei 'Wicked' demais", disse Fernanda, enquanto abraçava a atriz. Ariana retribuiu os elogios: "Você é tão bonita. Eu te amo muito".
Emocionada, a americana declarou sua admiração pela brasileira: "Eu nem acredito que você acabou de falar comigo". "Você é maravilhosa. E eu amo comédia. Eu não poderia imaginar que você era tão engraçada", retribuiu Fernanda.
Em seguida, a atriz fez o famoso "toss toss" (balançar os cabelos) da personagem Glinda, interpretada por Grande em "Wicked". As duas riram e se abraçaram.
Fernanda Torres e Ariana Grande foram homenageadas com o prêmio Virtuosos, no 40º Festival Internacional de Cinema de Santa Barbara, na Califórnia. O prêmio reconhece "um grupo seleto de talentos cujas performances notáveis em filmes nesta temporada os impulsionaram para a vanguarda da conversa cinematográfica nacional"