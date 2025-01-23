Conheça as concorrentes de Fernanda Torres em melhor atriz no Oscar 2025

Karla Sofia Gascon, Demi Moore, Cynthia Erivo e Mikey Madison Crédito: REUTERS/David Dee Delgado/Mario Anzuoni/Daniel Cole

Fernanda Torres foi indicada a melhor atriz no Oscar 2025 exatamente 26 anos após a sua mãe, Fernanda Montenegro. A cerimônia da premiação da Academia de Artes Cênicas Cinematográfica será em 2 de março, em Los Angeles (EUA).

Concorrem com Fernanda Torres outras quatro atrizes de filmes que abocanharam importantes nomeações - exceto Wicked, todos outros três longas das concorrentes de Torres estão em melhor filme, incluindo "Ainda Estou Aqui".

CONHEÇA AS CONCORRENTES DE FERNANDA TORRES

Cynthia Erivo (Wicked): cravando sua nomeação por viver Euphaba em "Wicked", Erivo é uma atriz, cantora e compositora britânica de 38 anos que ganhou destaque no teatro antes de ser sucesso no cinema e na televisão.

Cynthia Erivo Crédito: REUTERS/David Dee Delgado/File Photo

Seu trabalho no musical "A Cor Púrpura" lhe rendeu notoriedade e a fez ganhar um Tony (Oscar do teatro), um Emmy e um Grammy. Caso vença o Oscar, ela entra no seleto grupo de artistas que conquistaram o EGOT, sigla formada pelas iniciais das principais premiações do entretenimento dos Estados Unidos.

Karla Sofia Gascón (Emília Pérez): fazendo história ao se tornar a primeira atriz trans indicada na categoria feminina mais prestigiada do Oscar, a espanhola de 52 anos se destacou em produções na Espanha e América Latina tanto no cinema como na televisão, por exemplo, na novela "El Señor de los Cielos".

Karla Sofia Gascon Crédito: REUTERS/Mario Anzuoni

Com "Emília Pérez" ela ganhou reconhecimento internacional em diversos festivais. Na televisão, ela também teve memorável participação como ela mesma no MasterChef México Celebrity, integrando o elenco de celebridades da segunda temporada do reality culinário.

Mikey Madison (Anora): com apenas 25 anos, Mikey Madison conquistou sua indicação ao Oscar de melhor atriz dando vida a uma jovem trabalhadora sexual que se casa por impulso com um filho de um oligarca russo.

Mikey Madison Crédito: REUTERS/Daniel Cole

Sua atuação em Hollywood é recente, mas já com destaque como em "Era Uma Vez em Hollywood" (2019) e "Pânico" (2022). Ela foi escolhida para protagonizar "Anora" diretamente pelo diretor Sean Baker depois de vê-la atuando no filme de terror.

Demi Moore (A Substância): revigorada e com discurso forte após vencer o Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical - Fernanda Torres venceu em melhor atriz em filme de drama -, Demi Moore já possui carreira consolidada em Hollywood, mas nunca tinha sido nomeada ao Oscar até o dia de hoje.

Demi Moore Crédito: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo