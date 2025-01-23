Com Fernanda Torres, 'Ainda Estou Aqui' é indicado ao Oscar em 3 categorias

Pela primeira vez na história uma produção brasileira é indicada como Melhor Filme, principal categoria do Oscar. Ainda Estou Aqui também concorre nas categorias de Melhor filme Internacional e Melhor Atriz com Fernanda Torres. A atriz, que já havia feito história ao receber o prêmio de Melhor Atriz no Globo de Ouro, se tornou a segunda brasileira a ser indicada ao Oscar, 26 anos depois de sua mãe, Fernanda Montenegro, indicada em 1998 por Central do Brasil.
A premiação é considerada a mais importante da indústria cinematográfica no mundo e está programada para ocorrer em 2 de março, em Los Angeles. O evento será exibido no Brasil a partir das 21h
Confira a lista completa de indicados ao Oscar 2025:
- Melhor Ator Coadjuvante
- Yura Borisov
- Kieran Culkin
- Edward Norton
- Guy Pearce
- Jeremy Strong
- Melhor Figurino
- “Um Completo Desconhecido”
- “Conclave”
- “Gladiador II”
- “Nosferatu”
- “Wicked”
- Melhor Cabelo e Maquiagem
- “Um Homem Diferente”
- “Emilia Pérez”
- “Nosferatu”
- “A Substância”
- Melhor Trilha Sonora Original
- “O Brutalista”
- “Conclave”
- “Emilia Pérez”
- “Wicked”
- “Robô Selvagem”
- Melhor Curta-Metragem em Live-Action
- “A Lien”
- “Anuja”
- “I’m Not a Robot”
- “The Last Ranger”
- “The Man Who Could Not Remain Silent”
- Melhor Animação em Curta-Metragem
- “Beautiful Men”
- “In the Shadow of the Cypress”
- “Magic Candies”
- “Wander to Wonder”
- “Yuck!”
- Melhor Roteiro Adaptado
- “Um Completo Desconhecido”
- “Conclave”
- “Emilia Pérez”
- “Nickel Boys”
- “Sing Sing”
- Melhor Atriz Coadjuvante
- Monica Barbaro, por “Um Completo Desconhecido”
- Ariana Grande, por “Wicked”
- Felicity Jones, por “O Brutalista”
- Isabella Rossellini, por “Conclave”
- Zoe Saldaña, por “Emilia Pérez”
- Melhor Canção Original
- “El Mal”, de “Emilia Pérez”
- “The Journey”, de “The Six Triple Eight”
- “Like a Bird”, de “Sing Sing”
- “Mi Camino”, de “Emilia Pérez”
- “Never Too Late”, de “Elton John: Never Too Late”
- Melhor Documentário
- “Black Box Diaries”
- “No Other Land”
- “Porcelain War”
- “Soundtrack to A Coup D’Etat”
- “Sugarcane”
- Melhor Documentário de Curta-Metragem
- “Death By Numbers”
- “I am Ready, Warden”
- “Incident”
- “Instruments of a Beating Heart”
- “The Only Girl in the Orchestra”
- Melhor Filme Internacional
- “Ainda Estou Aqui”
- “The Girl with the Needle”
- “Emilia Pérez”
- “The Seed of the Sacred Fig”
- “Flow”
- Melhor Animação
- “Flow”
- “DivertidaMente 2”
- “Memoir of a Snail”
- “Wallace e Gromit: Vengeance Most Fowl”
- “O Robô Selvagem”
- Melhor Design de Produção
- “O Brutalista”
- “Conclave”
- “Duna: Parte 2”
- “Nosferatu”
- “Wicked”
- Melhor Edição
- “Anora”
- “O Brutalista”
- “Conclave”
- “Emilia Pérez”
- “Wicked”
- Melhor Som
- “Um Completo Desconhecido”
- “Duna: Parte 2”
- “Emilia Pérez”
- “Wicked”
- Melhores Efeitos Visuais
- “Alien: Romulus”
- “Better Man”
- “Duna: Parte 2”
- “O Reino do Planeta dos Macacos”
- “Wicked”
- Melhor Fotografia
- “O Brutalista”
- “Duna: Parte 2”
- “Emilia Pérez”
- “Maria”
- “Nosferatu”
- Melhor Ator
- Adrien Brody, por “O Brutalista”
- Timothée Chalamet, por “Um Completo Desconhecido”
- Colman Domingo, por “Sing Sing”
- Ralph Fiennes, por “Conclave”
- Sebastian Stan, por “O Aprendiz”
- Melhor Atriz
- Cynthia Erivo, de “Wicked”
- Karla Sofía Gascón, de Emilia Pérez
- Mikey Madison, por “Anora”
- Demi Moore, por “A Substância”
- Fernanda Torres, por “Ainda Estou Aqui”
- Melhor Direção
- Sean Baker por “Anora”
- Brady Cobert por “O Brutalista”
- James Mangold por “Um Completo Desconhecido”
- Jacques Audiard por “Emilia Pérez”
- Coralie Fargeat por “A Substância”
- Melhor Filme
- “Anora”
- “O Brutalista”
- “Um Completo Desconhecido”
- “Conclave”
- “Duna: Parte 2”
- “Emilia Pérez”
- “Ainda Estou Aqui”
- “Nickel Boys”
- “A Substância”
- “Wicked”