Oscar 2025

Com Fernanda Torres, 'Ainda Estou Aqui' é indicado ao Oscar em 3 categorias

Pela primeira vez na história um filme brasileiro concorre a Melhor Filme. A produção também concorre na categoria de Melhor Filme Internacional e a Melhor Atriz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 11:02

Fernanda Torres é indicada a Melhor Atriz no Oscar 2025
Fernanda Torres é indicada a Melhor Atriz no Oscar 2025 Crédito: Reprodução/"Ainda Estou Aqui"/Oscars
Pela primeira vez na história uma produção brasileira é indicada como Melhor Filme, principal categoria do Oscar. Ainda Estou Aqui também concorre nas categorias de Melhor filme Internacional e Melhor Atriz com Fernanda Torres. A atriz, que já havia feito história ao receber o prêmio de Melhor Atriz no Globo de Ouro, se tornou a segunda brasileira a ser indicada ao Oscar, 26 anos  depois de sua mãe, Fernanda Montenegro, indicada em 1998 por Central do Brasil.
A premiação é considerada a mais importante da indústria cinematográfica no mundo e está programada para ocorrer em 2 de março, em Los Angeles. O evento será exibido no Brasil a partir das 21h

Confira a lista completa de indicados ao Oscar 2025:

  • Melhor Ator Coadjuvante
  • Yura Borisov
  • Kieran Culkin
  • Edward Norton
  • Guy Pearce
  • Jeremy Strong

  • Melhor Figurino
  • “Um Completo Desconhecido”
  • “Conclave”
  • “Gladiador II”
  • “Nosferatu”
  • “Wicked”

  • Melhor Cabelo e Maquiagem
  • “Um Homem Diferente”
  • “Emilia Pérez”
  • “Nosferatu”
  • “A Substância”

  • Melhor Trilha Sonora Original
  • “O Brutalista”
  • “Conclave”
  • “Emilia Pérez”
  • “Wicked”
  • “Robô Selvagem”

  • Melhor Curta-Metragem em Live-Action
  • “A Lien”
  • “Anuja”
  • “I’m Not a Robot”
  • “The Last Ranger”
  • “The Man Who Could Not Remain Silent”

  • Melhor Animação em Curta-Metragem
  • “Beautiful Men”
  • “In the Shadow of the Cypress”
  • “Magic Candies”
  • “Wander to Wonder”
  • “Yuck!”

  • Melhor Roteiro Adaptado
  • “Um Completo Desconhecido”
  • “Conclave”
  • “Emilia Pérez”
  • “Nickel Boys”
  • “Sing Sing”

  • Melhor Atriz Coadjuvante
  • Monica Barbaro, por “Um Completo Desconhecido”
  • Ariana Grande, por “Wicked”
  • Felicity Jones, por “O Brutalista”
  • Isabella Rossellini, por “Conclave”
  • Zoe Saldaña, por “Emilia Pérez”

  • Melhor Canção Original
  • “El Mal”, de “Emilia Pérez”
  • “The Journey”, de “The Six Triple Eight”
  • “Like a Bird”, de “Sing Sing”
  • “Mi Camino”, de “Emilia Pérez”
  • “Never Too Late”, de “Elton John: Never Too Late”

  • Melhor Documentário
  • “Black Box Diaries”
  • “No Other Land”
  • “Porcelain War”
  • “Soundtrack to A Coup D’Etat”
  • “Sugarcane”

  • Melhor Documentário de Curta-Metragem
  • “Death By Numbers”
  • “I am Ready, Warden”
  • “Incident”
  • “Instruments of a Beating Heart”
  • “The Only Girl in the Orchestra”

  • Melhor Filme Internacional
  • “Ainda Estou Aqui”
  • “The Girl with the Needle”
  • “Emilia Pérez”
  • “The Seed of the Sacred Fig”
  • “Flow”

  • Melhor Animação
  • “Flow”
  • “DivertidaMente 2”
  • “Memoir of a Snail”
  • “Wallace e Gromit: Vengeance Most Fowl”
  • “O Robô Selvagem”

  • Melhor Design de Produção
  • “O Brutalista”
  • “Conclave”
  • “Duna: Parte 2”
  • “Nosferatu”
  • “Wicked”

  • Melhor Edição
  • “Anora”
  • “O Brutalista”
  • “Conclave”
  • “Emilia Pérez”
  • “Wicked”

  • Melhor Som
  • “Um Completo Desconhecido”
  • “Duna: Parte 2”
  • “Emilia Pérez”
  • “Wicked”

  • Melhores Efeitos Visuais
  • “Alien: Romulus”
  • “Better Man”
  • “Duna: Parte 2”
  • “O Reino do Planeta dos Macacos”
  • “Wicked”

  • Melhor Fotografia
  • “O Brutalista”
  • “Duna: Parte 2”
  • “Emilia Pérez”
  • “Maria”
  • “Nosferatu”

  • Melhor Ator
  • Adrien Brody, por “O Brutalista”
  • Timothée Chalamet, por “Um Completo Desconhecido”
  • Colman Domingo, por “Sing Sing”
  • Ralph Fiennes, por “Conclave”
  • Sebastian Stan, por “O Aprendiz”

  • Melhor Atriz
  • Cynthia Erivo, de “Wicked”
  • Karla Sofía Gascón, de Emilia Pérez
  • Mikey Madison, por “Anora”
  • Demi Moore, por “A Substância”
  • Fernanda Torres, por “Ainda Estou Aqui”

  • Melhor Direção
  • Sean Baker por “Anora”
  • Brady Cobert por “O Brutalista”
  • James Mangold por “Um Completo Desconhecido”
  • Jacques Audiard por “Emilia Pérez”
  • Coralie Fargeat por “A Substância”

  • Melhor Filme
  • “Anora”
  • “O Brutalista”
  • “Um Completo Desconhecido”
  • “Conclave”
  • “Duna: Parte 2”
  • “Emilia Pérez”
  • “Ainda Estou Aqui”
  • “Nickel Boys”
  • “A Substância”
  • “Wicked”

