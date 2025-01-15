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Famosos

Fernanda Torres corrige entrevistadora que 'matou' sua mãe

"Ela acabou de ganhar o Guinness", comentou a atriz premiada com o Globo de Ouro, sobre a mãe
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 09:59

Fernanda Torres é quarta atriz com Globo de Ouro por filme não falado em inglês
Fernanda Torres é quarta atriz com Globo de Ouro por filme não falado em inglês Crédito: REUTERS/Daniel Cole
Fernanda Torres corrigiu a repórter da W Magazine que pensou que Fernanda Montenegro, de 95 anos, estava morta, durante uma entrevista publicada nesta terça-feira, 14. A entrevistadora disse que ela "era uma atriz muito famosa". "Era? Ela ainda é!", respondeu Fernanda Torres, de 59 anos.
"Ela acabou de ganhar o Guinness", comentou a atriz premiada com o Globo de Ouro, sobre a mãe. "O teatro lhe deu mil vidas. Ela era a filha de uma família muito simples, e através do teatro ela viveu a vida de rainhas, assassinas, o que ela quisesse".
"Minha mãe é o tipo de atriz que pensa que o teatro é a melhor coisa que existe. Ela quase sente pena pelas pessoas que não sabem o prazer do teatro", completou.
A atriz comentou também sobre o pai, Fernando Torres, que também foi ator e morreu em 2008: "Eu fui criada nas asas do teatro [...] Eu não poderia escapar. Então paguei muitas horas em terapeutas. Não sei como eu consegui", brincou, por fim.

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