Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Lula telefona para Fernanda Torres, festeja o Globo de Ouro e lembra o 8 de janeiro
Lula telefona para Fernanda Torres, festeja o Globo de Ouro e lembra o 8 de janeiro

O presidente Lula e a primeira-dama Janja telefonaram para Fernanda Torres nesta segunda-feira, depois da consagração da artista como melhor atriz de drama no Globo de Ouro.
Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 09:59

A atriz e escritora Fernanda Torres
Fernanda Torres se tornou a primeira brasileira a vencer um Globo de Ouro
O presidente Lula e a primeira-dama Janja telefonaram para Fernanda Torres nesta segunda-feira, depois da consagração da artista como melhor atriz de drama no Globo de Ouro. Lula e Janja já haviam parabenizado Torres publicamente em suas redes sociais. A ligação foi um gesto adicional de aceno à filha de Fernanda Montenegro. O vídeo da conversa foi publicado no fim da noite no Instagram da primeira-dama.
Na conversa, Lula parabeniza Torres pela conquista e destaca que a vitória foi importante, já que coincide com a semana do dia 8, que marca dois anos dos ataques a Brasília em 8 de janeiro de 2023. Já Torres agradece e destaca que a premiação é um ganho para a cultura brasileira.
"Você, querida, você merece. Já merecia antes. Eu fico imaginando como é que sua mãe ficou. Eu fico imaginando o orgulho da filha querida, da filha artista. Isso dois dias antes de a gente fazer o ato em defesa da democracia", diz Lula.
Torres responde que é "tão bonito vir esse prêmio agora, em uma hora dessa". "Uma coisa tão linda para a cultura, para a arte, que foi tão atacada. A democracia merece esse filme."
A atriz ainda destaca os nomes de Eunice Paiva, que interpretou no filme, e Marcelo Rubens Paiva, autor do livro "Ainda Estou Aqui", inspiração para o filme de Walter Salles.

VENCEDORA

Fernanda Torres se tornou a primeira brasileira a vencer um Globo de Ouro na madrugada desta segunda-feira, na categoria melhor atriz de drama.
Torres desbancou medalhões de Hollywood, como Nicole Kidman, por "Babygirl", Angelia Jolie, por "Maria", Kate Winslet, por "Lee", e Tilda Swinton, por "O Quarto ao Lado". A disputa, especialmente difícil nesta edição, ainda tinha Pamela Anderson no páreo, por "The Last Showgirl".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados