Famosos

Lula diz que Fernanda Torres é orgulho do Brasil ao celebrar Globo de Ouro

Fernanda Torres venceu o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama do Globo de Ouro de 2025 como protagonista do longa Ainda Estou Aqui
Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 11:32

Em dezembro, o presidente e a primeira-dama, Janja da Silva, posaram para foto ao lado da atriz, em Brasília Crédito: Ricardo Stuckert
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para comemorar a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro tão logo seu nome foi anunciado como o premiado na categoria de melhor atriz em filme de drama, por "Ainda Estou Aqui".
"Emocionante! Fernanda Torres é orgulho do Brasil", escreveu ele. "Melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme 'Ainda Estou Aqui'. Como ela mesma diz: a vida presta. Parabéns, Fernanda Torres!"
Junto da mensagem, o presidente publicou um vídeo em que ele e a primeira-dama, Janja, abraçam Torres, em encontro recente.
Torres desbancou medalhões de Hollywood, como Nicole Kidman, por "Babygirl", Angelia Jolie, por "Maria Callas", Kate Winslet, por "Lee", e Tilda Swinton, por "O Quarto ao Lado" rumo à vitória desta noite. A disputa, especialmente difícil nesta edição, ainda tinha Pamela Anderson no páreo, por "The Last Showgirl".
Agora, o caminho da brasileira rumo ao Oscar se torna mais provável, e também o de "Ainda Estou Aqui", impulsionado pela vitória desta noite, para a categoria de filme internacional.

