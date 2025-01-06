Lula diz que Fernanda Torres é orgulho do Brasil ao celebrar Globo de Ouro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para comemorar a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro tão logo seu nome foi anunciado como o premiado na categoria de melhor atriz em filme de drama, por "Ainda Estou Aqui".
"Emocionante! Fernanda Torres é orgulho do Brasil", escreveu ele. "Melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme 'Ainda Estou Aqui'. Como ela mesma diz: a vida presta. Parabéns, Fernanda Torres!"
Junto da mensagem, o presidente publicou um vídeo em que ele e a primeira-dama, Janja, abraçam Torres, em encontro recente.
Torres desbancou medalhões de Hollywood, como Nicole Kidman, por "Babygirl", Angelia Jolie, por "Maria Callas", Kate Winslet, por "Lee", e Tilda Swinton, por "O Quarto ao Lado" rumo à vitória desta noite. A disputa, especialmente difícil nesta edição, ainda tinha Pamela Anderson no páreo, por "The Last Showgirl".
Agora, o caminho da brasileira rumo ao Oscar se torna mais provável, e também o de "Ainda Estou Aqui", impulsionado pela vitória desta noite, para a categoria de filme internacional.