Famosos e fãs surtam com vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro

Fernanda Torres ganhou como Melhor Atriz no Globo de Ouro Crédito: REUTERS/Mario Anzuoni

Abrindo a temporada de premiações, Fernanda Torres disputou a categoria de melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro, por "Ainda Estou Aqui", e ainda saiu como vencedora. O resultado despertou reações emocionadas de fãs e famosos, que foram às redes sociais discutir a premiação.

A categoria era uma das mais disputadas da edição. Torres enfrentou nomes de peso como Nicole Kidman ("Babygirl"), Kate Winslet ("Lee"), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado"), Angelina Jolie ("Maria Callas") e Pamela Anderson ("The Last Showgirl"). No fim das contas,

Ainda assim, Fernanda Torres se consagrou melhor atriz em filme de drama. O resultado, claro, despertou reações emocionadas nas redes sociais.

Nomes como Gil do Vigor, Giovana Ewbank e Erika Hilton postaram em comemoração a atriz. No caso, o ex-BBB publicou um vídeo surtando com o anúncio da vitória. A atriz manifestou boas energias para Torres, e comemorou que "deu certo" quando veio o prêmio. Já a deputada federal escreveu: "Perseverou o cinema brasileiro, materializado em uma atuação magnífica e em uma obra que lotou salas, influenciou decisões judiciais recentes em prol da memória das vítimas da ditadura e escancarou um passado que muitos querem que esqueçamos."

Até o Presidente Lula celebrou a vitória. "Emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesma diz: a vida vale. Parabéns, Fernanda Torres."

O Globo de Ouro é apenas o começo do caminho para Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui". O filme ainda tem diversas outras premiações pela frente, incluindo a possibilidade de disputar prêmios no Oscar 2025. Mas a vitória na premiação pode indicar um bom futuro para a produção.

Fernanda Torres é BRILHANTE ✨ o #goldengold é do BRASILLLLKKK pic.twitter.com/IopYC6JdDg — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 6, 2025