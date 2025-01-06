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Melhor atriz

Famosos e fãs surtam com vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro

Nomes como Gil do Vigor, Giovana Ewbank e Erika Hilton postaram em comemoração a atriz. No caso, o ex-BBB publicou um vídeo surtando com o anúncio da vitória
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 08:46

Fernanda Torres ganhou como Melhor Atriz no Globo de Ouro
Fernanda Torres ganhou como Melhor Atriz no Globo de Ouro Crédito: REUTERS/Mario Anzuoni
Abrindo a temporada de premiações, Fernanda Torres disputou a categoria de melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro, por "Ainda Estou Aqui", e ainda saiu como vencedora. O resultado despertou reações emocionadas de fãs e famosos, que foram às redes sociais discutir a premiação.
A categoria era uma das mais disputadas da edição. Torres enfrentou nomes de peso como Nicole Kidman ("Babygirl"), Kate Winslet ("Lee"), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado"), Angelina Jolie ("Maria Callas") e Pamela Anderson ("The Last Showgirl"). No fim das contas,
Ainda assim, Fernanda Torres se consagrou melhor atriz em filme de drama. O resultado, claro, despertou reações emocionadas nas redes sociais.
Nomes como Gil do Vigor, Giovana Ewbank e Erika Hilton postaram em comemoração a atriz. No caso, o ex-BBB publicou um vídeo surtando com o anúncio da vitória. A atriz manifestou boas energias para Torres, e comemorou que "deu certo" quando veio o prêmio. Já a deputada federal escreveu: "Perseverou o cinema brasileiro, materializado em uma atuação magnífica e em uma obra que lotou salas, influenciou decisões judiciais recentes em prol da memória das vítimas da ditadura e escancarou um passado que muitos querem que esqueçamos."
Até o Presidente Lula celebrou a vitória. "Emocionante. Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesma diz: a vida vale. Parabéns, Fernanda Torres."
O Globo de Ouro é apenas o começo do caminho para Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui". O filme ainda tem diversas outras premiações pela frente, incluindo a possibilidade de disputar prêmios no Oscar 2025. Mas a vitória na premiação pode indicar um bom futuro para a produção.

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