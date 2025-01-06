Fernanda Torres vence o Globo de Ouro de melhor atriz e faz história

O Globo de Ouro, que elege os melhores do ano nas áreas de cinema e televisão, chegou à sua 82ª edição neste domingo (5). Fernanda Torres fez história e foi eleita a melhor atriz em filme de drama pela sua interpretação em "Ainda Estou Aqui".

"Quero dedicar esse prêmio à minha mãe, que esteve aqui há 25 anos. Esta é a prova de que a arte pode superar momentos difíceis, como a Eunice Paiva, que eu interpreto, mostrou. É um filme que nos ajuda a mostrar como sobreviver em tempos difíceis", disse Torres, homenageando a Fernanda Montenegro, que foi indicada em 1999 por "Central do Brasil".

"Emilia Pérez" foi coroado como melhor filme de comédia, e "O Brutalista" melhor filme de drama.

A cerimônia, transmitida ao vivo pelo streaming Max e o canal pago TNT, foi apresentada pela comediante Nikki Glaser, que deu início a premiação fazendo uma piada sobre a eleição de Donald Trump.

"Vocês são tão famosos, podem dizer qualquer coisa, menos dizer ao país em quem votar", cutucou, referindo-se ao baixo apelo que as celebridades de Hollywood, em sua maioria apoiadores da democrata Kamala Harris, tem sobre os eleitores americanos.

A primeira vencedora da noite foi Zoe Saldaña, pela sua atuação no musical "Emilia Pérez". O filme foi eleito o melhor em língua não inglesa, desbancando "Ainda Estou Aqui".

Em um dos momentos mais emocionantes da noite, Demi Moore foi eleita melhor atriz de comédia por "A Substância", de Coralie Fargeat, uma critica ao machismo que condena mulheres acima de 40 anos na forma de um body horror bizarro.

A atriz contou, em seu discurso, sobre sua experiência pessoal de superação diante de uma indústria que pode ser cruel com mulheres. "Há alguns anos um produtor me disse que eu era uma atriz de filme pipoca. E eu acreditei que não poderia fazer filmes que não fossem para fazer dinheiro. Isso me corroeu por anos", disse Moore. "É a primeira vez que ganho alguma coisa como atriz", disse.

"Conclave", filme que se passa dentro do Vaticano, venceu o Globo de Ouro de melhor roteiro, e "O Brutalista", assinado por Brady Corbet, levou a melhor direção. "Wicked", adaptação do musical da Brodway com Ariana Grande e Cynthia Erivo, foi eleito o melhor filme blockbuster.

Nas categorias de televisão, "Hacks" triunfou como melhor comédia, e "Bebê Rena" como melhor minissérie do ano. "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão", que foi a grande vencedora do Emmy, também foi eleita melhor série de drama no Globo de Ouro. Hiroyuki Sanada e Anna Sawai, que interpretam os protagonistas, ganharam o troféu de melhores atores.