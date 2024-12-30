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Cinema

'Ainda Estou Aqui' alcança 3 milhões de espectadores em oito semanas de exibição

Filme é única obra nacional entre cinco maiores bilheterias do ano no Brasil, atrás de desenhos 'Moana 2' e 'Divertida Mente 2'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 08:58

Selton Mello e Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui' Crédito: Alile Dara Onawale/ Divulgação
O filme "Ainda Estou Aqui" alcançou a marca de 3 milhões de espectadores após ficar oito semanas em cartaz no Brasil. O dado é do site Filme B, especializado na cobertura de cinema.
Dirigido por Walter Salles e com Fernanda Torres e Selton Mello no elenco, o longa é o maior sucesso nacional de 2024, e também dos últimos cinco anos, desde a pandemia de coronavírus.
Além disso, "Ainda Estou Aqui" tornou-se a quinta maior bilheteria do ano, tendo feito mais de R$ 62,7 milhões até a semana passada, segundo a Comscore. O filme está atrás, nesta ordem, de "Moana 2", "Meu Malvado Favorito 4", "Deadpool & Wolverine" e "Divertida Mente 2", filme de maior arrecadação da história no Brasil.
"Ainda Estou Aqui" segue em exibição em 200 salas de cinema do país. Na semana que vem, ele pode sair vitorioso ou derrotado do Globo de Ouro, uma das mais importantes premiações de cinema do mundo. O longa de Walter Salles concorre nas categorias de melhor filme internacional e melhor atriz em drama com Fernanda Torres.

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