Fernanda Torres é indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz por 'Ainda Estou Aqui'

melhor atriz em filme de drama por sua atuação em "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles. O anúncio foi feito na manhã desta segunda (9) pelos atores Mindy Kaling e Morris Chestnut. Fernanda Torres foi anunciada como uma das indicadas ao Globo de Ouro na categoria depor sua atuação em "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles. O anúncio foi feito na manhã desta segunda (9) pelos atores Mindy Kaling e Morris Chestnut.

Fernanda concorre com Pamela Anderson ("The Last Showgirl”), Angelina Jolie (“Maria”), Nicole Kidman (“Babygirl”), Tilda Swinton (“O quarto ao lado") e Kate Winslet (“Lee”).

A atriz Fernanda Torres em cena de 'Ainda Estou Aqui' Crédito: Divulgação

A cerimônia de premiação do Globo de Ouro acontecerá no primeiro domingo de 2025, no dia 5 de janeiro, no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles.

DESTAQUE EM VENEZA

Após décadas sem receber prêmios no Festival de Veneza, este ano o Brasil conseguiu quebrar o jejum, na 81ª edição do evento. O longa do cineasta carioca Walter Salles ganhou o prêmio de melhor roteiro, entregue a Murilo Hauser e Heitor Lorega.

"Ainda Estou Aqui" também foi confirmado como elegível para a categoria de melhor filme internacional no Oscar de 2025. Isso significa que o longa está apto a integrar a lista final de indicados.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela organização do prestigiado prêmio da indústria audiovisual, divulgou a lista com as produções que poderão estar na seleção final de algumas categorias. De acordo com a revista americana Variety, ao todo, constam 31 longas de animação, 169 documentários e 85 longas-metragens internacionais, entre os quais se destaca "Ainda Estou Aqui".

"Ainda Estou Aqui" se tornou a produção nacional com a maior bilheteria do pós-pandemia. O longa alcançou um total de R$ 47,5 milhões no início de dezembro, segundo dados da Comscore, e ultrapassou o posto até então ocupado pela comédia "Minha Irmã e Eu", estrelada por Tatá Werneck e Ingrid Guimarães, que terminou o seu período em cartaz, em 2023, com R$ 43,65 milhões.