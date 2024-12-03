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Cinema brasileiro

Selton Mello diz que cena mais difícil de gravar foi em 'Ainda Estou Aqui'

Filme brasileiro, sobre a luta de uma família durante a ditadura, já levou mais de dois milhões de brasileiros aos cinemas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 16:55

Selton Mello e Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui' Crédito: Alile Dara Onawale/ Divulgação
Selton Mello afirmou que a cena mais difícil que já fez na vida foi em "Ainda Estou Aqui", filme brasileiro sobre a luta de uma família durante a ditadura e que já levou mais de dois milhões de brasileiros aos cinemas.
A passagem em questão é quando o personagem é levado por militares do exército para prestar depoimento, mas nunca mais volta. Ele conversa com uma das filhas enquanto faz um nó na gravata. O ator vive Rubens Paiva, deputado torturado e assassinado nos anos mais duros da ditadura.
"Muito difícil porque eu sabia o que acontecia, mas ele não. A carga dramática é gigantesca, mas eu não podia ficar deprimido", afirmou no programa de Ana Maria Braga.
O filme é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que conta a luta da mãe do escritor, Eunice Paiva, após o desaparecimento do marido. Por isso, o artista disse que fez o caminho inverso do normal para um processo de criação e ficou desconcentrado para não se emocionar.
"Antes de gravar, fiquei zoando, vendo meme, falando de futebol, conversando. Tinha que estar tranquilo para passar tranquilidade para a família", lembrou.
A produção foi gravada em ordem cronológica e a última cena feita por ele foi justamente a de despedida da esposa. Para o papel, ele falou que engordou 20 quilos.
"Quando olhei para a Nanda [Fernanda Torres, intérprete de Eunice], sorri. Não foi combinado, ninguém ensaiou. Saí do filme e da filmagem, não voltei mais para o set."

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