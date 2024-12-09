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Cinema

'Ainda Estou Aqui' é indicado ao Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira

Longa dirigido por Walter Salles é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva. Anúncio foi feito na manhã desta segunda (9)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 11:19

"Ainda Estou Aqui" foi anunciado como um dos indicados ao Globo de Ouro na categoria de melhor filme em língua estrangeira. O anúncio foi feito na manhã desta segunda (9) pelos atores Mindy Kaling e Morris Chestnut.
O longa dirigido por Walter Salles é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, "Ainda Estou Aqui", que acompanha a história de Eunice Paiva, papel de Fernanda Torres, mulher que lutou pelo reconhecimento da morte de seu marido, Rubens Paiva, durante o período da ditadura militar.
Longa de Walter Salles se passa durante a ditadura militar Crédito: Alile Dara Onawale
A cerimônia de premiação do Globo de Ouro acontecerá no primeiro domingo de 2025, no dia 5 de janeiro, no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles.
Após décadas sem receber prêmios no Festival de Veneza, este ano o Brasil conseguiu quebrar o jejum, na 81ª edição do evento. O longa do cineasta carioca Walter Salles, ganhou o prêmio de melhor roteiro, entregue a Murilo Hauser e Heitor Lorega.

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RUMO AO OSCAR 

"Ainda Estou Aqui" também foi confirmado como elegível para a categoria de melhor filme internacional no Oscar de 2025. Isso significa que o longa está apto a integrar a lista final de indicados.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela organização do prestigiado prêmio da indústria audiovisual, divulgou a lista com as produções que poderão estar na seleção final de algumas categorias. De acordo com a revista americana Variety, ao todo, constam 31 longas de animação, 169 documentários e 85 longas-metragens internacionais, entre os quais se destaca "Ainda Estou Aqui".
"Ainda Estou Aqui" se tornou a produção nacional com a maior bilheteria do pós-pandemia. O longa alcançou um total de R$ 47,5 milhões no início de dezembro, segundo dados da Comscore, e ultrapassou o posto até então ocupado pela comédia "Minha Irmã e Eu", estrelada por Tatá Werneck e Ingrid Guimarães, que terminou o seu período em cartaz, em 2023, com R$ 43,65 milhões.

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