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Cinema

Fernanda Torres no Globo de Ouro? Revista americana aposta que sim

Atriz brasileira é cotada entre os cinco nomes citados para a categoria de Melhor Atriz por sua atuação em "Ainda Estou Aqui"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 18:15

A revista americana Variety divulgou suas apostas finais para o Globo de Ouro 2025. Entre os cinco nomes citados para a categoria de Melhor Atriz, está a brasileira Fernanda Torres, por seu papel como Eunice Paiva, em Ainda Estou Aqui.
O evento, que é conhecido como um "termômetro para o Oscar", vai divulgar os indicados na próxima segunda-feira, 9.
A revista americana prevê que a atriz de Ainda Estou Aqui vai concorrer ao prêmio com Angelina Jolie (Maria), Kate Winslet (Lee), Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths), Nicole Kidman (Babygirl) e Tilda Swinton (O Quarto ao Lado). Nas previsões, o filme de Walter Salles também é indicado na categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa.
Fernanda Torres em cena de 'Ainda Estou Aqui'
Fernanda Torres em cena de 'Ainda Estou Aqui' Crédito: Divulgação
A obra, adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva, conta a história da família Paiva e de sua resistência contra a Ditadura Militar. Na década de 1970, o patriarca da família - Rubens Paiva - desapareceu após ser raptado pelos militares.
A trama segue a batalha de Eunice, esposa de Rubens e mãe de Marcelo, na manutenção da sua vida, da sua família e da memória de seu marido.

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