Fernanda Torres no Globo de Ouro? Revista americana aposta que sim

A revista americana Variety divulgou suas apostas finais para o Globo de Ouro 2025. Entre os cinco nomes citados para a categoria de Melhor Atriz, está a brasileira Fernanda Torres, por seu papel como Eunice Paiva, em Ainda Estou Aqui.

O evento, que é conhecido como um "termômetro para o Oscar", vai divulgar os indicados na próxima segunda-feira, 9.

A revista americana prevê que a atriz de Ainda Estou Aqui vai concorrer ao prêmio com Angelina Jolie (Maria), Kate Winslet (Lee), Marianne Jean-Baptiste (Hard Truths), Nicole Kidman (Babygirl) e Tilda Swinton (O Quarto ao Lado). Nas previsões, o filme de Walter Salles também é indicado na categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa.

Fernanda Torres em cena de 'Ainda Estou Aqui' Crédito: Divulgação

A obra, adaptação do livro de Marcelo Rubens Paiva, conta a história da família Paiva e de sua resistência contra a Ditadura Militar. Na década de 1970, o patriarca da família - Rubens Paiva - desapareceu após ser raptado pelos militares.