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Fernanda Torres mostra ida a túmulo de Eunice Paiva: 'Fui agradecer'

Atriz disse que a visita aconteceu há um ano, quando as filmagens do longa chegaram ao fim
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 15:30

Fernanda Torres visitou o túmulo de Eunice Paiva
Fernanda Torres visitou o túmulo de Eunice Paiva Crédito: Reprodução/Instagram/@oficialfernandatorres
Fernanda Torres, 59, mostrou que foi ao túmulo de Eunice Paiva (1929 - 2018), a quem interpreta no filme "Ainda Estou Aqui".
A atriz disse que a visita aconteceu há um ano, quando as filmagens do longa chegaram ao fim. "Fui sozinha agradecer a essa grande brasileira, pela honra de tê-la encarnado no cinema. Obrigada, Eunice", escreveu Fernanda.
"Ainda Estou Aqui" é considerado um dos favoritos na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional. Além de ter sido vencedor do prêmio de "Melhor Roteiro" no Festival de Cinema de Veneza, a imprensa internacional coloca a produção de Walter Salles entre os fortes candidatos para o Oscar, como apontou a revista The Hollywood Reporter.
O filme também tem sido sucesso de bilheterias e já ultrapassou a marca de um milhão de espectadores nos cinemas. No total, o longa já arrecadou mais de R$ 23,5 milhões em bilheteria. A produção chega aos cinemas dos Estados Unidos para sessões em Nova York e Los Angeles em janeiro de 2025, e a exibição será ampliada para todo o país em fevereiro.
A produção conta a história de Eunice Paiva, que se torna uma ativista dos direitos humanos após o desaparecimento do marido, Rubens Paiva, durante a ditadura militar. O filme é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, lançado em 2015.

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