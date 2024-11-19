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'Mãe'

Academia do Oscar publica foto de Fernanda Torres e escreve que a atriz 'é mãe'

Perfil da premiação postou imagem da estrela do filme 'Ainda Estou Aqui' em Los Angeles e brasileiros pedem troféu a ela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Novembro de 2024 às 08:27

A atriz Fernanda Torres em foto publicada pelo perfil The Academy, dos realizadores do Oscar
A atriz Fernanda Torres em foto publicada pelo perfil The Academy, dos realizadores do Oscar Crédito: Sami Drasin/Reprodução
O perfil oficial do Oscar no Instagram, o The Academy, publicou uma imagem da atriz Fernanda Torres nesta segunda-feira (18). A brasileira, que protagoniza o filme "Ainda Estou Aqui" e tenta uma indicação ao troféu de melhor atriz na premiação americana, foi fotografada no evento Governors Award, em Los Angeles, no dia anterior.
Torres foi clicada usando um look Dior, e a publicação acabou completamente invadida por perfis e fãs brasileiros, que dizem que a atriz merece um prêmio no próximo Oscar. Enquanto outras postagens do mesmo perfil têm dezenas de comentários, a dela já está na casa das dezenas de milhares.
O perfil da premiação aproveitou para fazer graça e comentou na postagem que Torres "é mãe", um jargão de internet usado por fãs de artistas mulheres. Trata-se, ainda, de uma referência ao papel dela no filme de Walter Salles, em que Torres dá vida a Eunice Paiva -mãe de Marcelo Rubens Paiva, o autor do livro autobiográfico em que o longa se baseia.
O Governors Award, evento em que Torres esteve, é feito pelos mesmo realizadores do Oscar, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos. É uma homenagem a profissionais da indústria do cinema.
Indicado para representar o Brasil como melhor filme internacional no Oscar, "Ainda Estou Aqui" superou 1 milhão de espectadores e arrecadou R$ 23 milhões em cinemas nacionais. Com Selton Mello e Fernanda Montenegro, o longa atingiu a marca após 11 dias em cartaz.
A lista com os indicados ao Oscar será anunciada no dia 17 de janeiro de 2025.
"Ainda Estou Aqui" foi selecionado para mais de 40 festivais internacionais e venceu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza. Inspirado no livro homônimo de Rubens Paiva, conta a história do desaparecimento de seu pai, o deputado cassado pela ditadura militar Rubens Paiva, e a resistência de sua família.

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