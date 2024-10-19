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Cinema

Oscar é importante mas não é medida de tudo, diz Fernanda Torres

Atriz é a estrela de "Ainda Estou Aqui", filme que vai representar o Brasil na disputa por uma vaga à categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Outubro de 2024 às 11:37

Fernanda Torres em cena de 'Ainda Estou Aqui'
Fernanda Torres em cena de 'Ainda Estou Aqui' Crédito: Divulgação
Na coletiva do filme "Ainda Estou Aqui" na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, Fernanda Torres comentou a possibilidade de o filme representar o Brasil no Oscar.
Para a atriz, o filme tem grandes chances. "A gente está na shortlist de coisas muito grandes. O tal do Oscar, né? Parece ser a fronteira final que nós teremos que atingir [risos]. Eu acho que o filme tem grande chance de estar entre os filmes estrangeiros, estamos trabalhando para talvez outras categorias também."
Ela ressalta que o Oscar não é a prioridade máxima. "O filme já é um acontecimento para a gente. Ele já está no mundo, já é uma porta de entrada para o mundo. O Oscar é muito importante por várias questões, mas ele também não é a medida de tudo, sabe?"
Fernanda relembra o Oscar 1999, em que Fernanda Montenegro concorreu na categoria de Melhor Atriz. "Quando as pessoas falam no prêmio da mamãe, eu tento explicar que, quando um ator brasileiro falando português é nomeado, ele já ganhou. Pode estourar champanhe, entendeu? Vai para lá sem expectativa, porque não vai levar. Já está no lucro. Quero explicar isso para as pessoas já ficarem contentes, entendeu?", afirmou a atriz, sob aplausos da plateia.
O diretor Walter Salles diz ter aprendido muito sobre o Oscar apresentando "Ainda Estou Aqui" em festivais. "Mais da metade dos votantes, hoje, não moram naquele trecho estreito entre Nova York e Los Angeles. Antigamente, para olhar para essa premiação, o filme tinha que ser visto ali. Hoje, essa verdade foi completamente reconfigurada", contou.
Ele relembra uma sessão para votantes da premiação em Nova York. Walter conta que um homem o abordou após assistir ao filme e disse que se identificou com a história da família Paiva. O diretor não entendeu, e o homem explicou que seu pai havia morrido no atentado às Torres Gêmeas: "Essa foi a porta de acesso: a perda. Eu jamais poderia imaginar que isso poderia acontecer."
A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre os dias 17 e 30 de outubro de 2024. Fazem parte do circuito diferentes salas de cinemas, espaços culturais e CEUS espalhados pela capital paulista, incluindo exibições gratuitas e ao ar livre.
A seleção deste ano conta com 417 filmes de 82 países. Confira a programação no site da Mostra. A compra de ingressos pode ser feita pelo aplicativo Mostra de Cinema de São Paulo, pelo site Velox Ticket.

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