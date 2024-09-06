Fernanda Torres é cotada pela imprensa internacional como possível nome na disputa do Oscar

Jornais e sites especializados na cobertura de cinema estão antecipando Fernanda Torres na disputa pelo Oscar 2025 de melhor atriz.
A brasileira, estrela de "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, figura em listas como a da revista Variety, que chamou sua atuação de "soberba" e "profundamente pungente".
Na lista da Variety das dez atrizes que podem concorrer ao Oscar, estão, ao lado de Fernanda, Angelina Jolie ("Maria"), Demi Moore ("A Substância"), Julianne Moore ("O Quarto ao Lado"), Saoirse Ronan ("The Outrun"), Mikey Madison ("Anora"), Karla Sofía Gascon ("Emilia Pérez"), Marianne Jean-Baptiste ("Hard Truths"), Cynthia Erivo ("Wicked"), e June Squibb ("Thelma"). Apenas cinco artistas são indicados em cada categoria.
"Ainda Estou Aqui", que estreou no Festival de Veneza, foi aplaudido durante dez minutos e arrancou elogios da crítica internacional.
O filme é baseado no livro de mesmo nome de Marcelo Rubens Paiva, que conta a história de seu pai, Rubens Paiva (Selton Mello), preso, torturado e morto pela ditadura militar. Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, mãe do escritor.
Outros sites como Indiewire, Deadline e The Hollywood Reporter também elogiaram o trabalho da atriz e a apontaram como possível indicada pela Academia. "Fernanda Torres é tão espetacular quanto sua filmografia sugere", afirmou o primeiro, que classificou o filme como um "emocionante registro histórico do Brasil".
Se indicada, Fernanda terá a chance de "vingar" a mãe, Fernanda Montenegro, indicada ao Oscar de melhor atriz em 1999 por "Central do Brasil", também de Walter Salles. A atriz perdeu para Gwyneth Paltrow em "Shakespeare Apaixonado".