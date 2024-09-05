Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

‘Crepúsculo’ terá série animada na Netflix; saiba como será

Anúncio foi feito neste quarta-feira, 4, por meio de um post no Instagram da plataforma de streaming
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 11:04

Uma série animada de Crepúsculo está sendo desenvolvida pela Netflix
Uma série animada de Crepúsculo está sendo desenvolvida pela Netflix Crédito: Summit Entertainment
Os fãs de Crepúsculo têm muito o que comemorar! Nesta quarta-feira, 4, foi confirmado que a criação da autora Stephenie Meyers irá ganhar uma versão animada para a plataforma de streaming Netflix.
O livro adaptado será O Sol da Meia-Noite, lançado em 2020. A história narra a visão dos fatos por meio de Edward Cullen, que foi interpretado no cinema por Robert Pattinson e conta a história de amor do vampiro com a humana Bella Swan (Kristen Stewart).
Ainda não foram divulgados outros detalhes ou quem irá fazer parte do elenco da nova produção.
Os quatro primeiros livros da saga venderam mais de 100 milhões de cópia pelo mundo todo.

Veja Também

Doze filmes brasileiros vão concorrer a uma vaga no Oscar 2025

Série 'Cidade de Deus' é renovada para segunda temporada pela Max

4 lançamentos imperdíveis do Disney+ em setembro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Netflix Filmes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aliado de ACM Neto, deputado Paulo Azi (União Brasil-BA) será o relator da PEC 6x1
Fim da escala 6x1: votação de PEC é adiada após oposição pedir vista
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas
Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados