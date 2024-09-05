‘Crepúsculo’ terá série animada na Netflix; saiba como será

Uma série animada de Crepúsculo está sendo desenvolvida pela Netflix Crédito: Summit Entertainment

Os fãs de Crepúsculo têm muito o que comemorar! Nesta quarta-feira, 4, foi confirmado que a criação da autora Stephenie Meyers irá ganhar uma versão animada para a plataforma de streaming Netflix.

O livro adaptado será O Sol da Meia-Noite, lançado em 2020. A história narra a visão dos fatos por meio de Edward Cullen, que foi interpretado no cinema por Robert Pattinson e conta a história de amor do vampiro com a humana Bella Swan (Kristen Stewart).

Ainda não foram divulgados outros detalhes ou quem irá fazer parte do elenco da nova produção.