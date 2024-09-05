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Filmes

Doze filmes brasileiros vão concorrer a uma vaga no Oscar 2025

A decisão final será anunciada no próximo dia 23 de setembro, com o filme que irá representar o País em uma das maiores premiações de cinema do mundo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 08:35

'Motel Destino', 'Ainda Estou Aqui' e 'Estômago 2' estão entre os filmes brasileiros habilitados para o Oscar 2025
'Motel Destino', 'Ainda Estou Aqui' e 'Estômago 2' estão entre os filmes brasileiros habilitados para o Oscar 2025 Crédito: Alile Dara Onawale/Divulgação; Paris Filmes
A Academia Brasileira de Cinema anunciou na segunda, 2, a lista com os aptos para concorrer na categoria de Melhor Filme Internacional na premiação de 2025. Os seis selecionados serão anunciados no dia 16 de setembro, e a decisão final sai no dia 23 do mesmo mês.
A Metade de Nós, de Flávio Botelho, acompanha a história de um casal que acaba de perder o primeiro e único filho. De Walter Salles, Ainda Estou Aqui adapta o livro de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe. Cidade; Campo, de Juliana Rojas, retrata a jornada de mulheres que recomeçam suas vidas.
Em Estômago 2, de Marcos Jorge, o presídio em que está Raimundo Nonato recebe chefe da máfia italiana. Levante, de Lillah Halla, segue a história de uma atleta que, às vésperas de uma competição, descobre que está grávida. Motel Destino, de Karim Ainouz, também está na lista.
Ninguém Sai Vivo Daqui, dirigido por André Ristum, aborda o hospital Colônia no Brasil. Já O Sequestro do Voo 375, dirigido por Marcus Baldini, é um thriller vertiginoso. Haroldo Borges conta, em Saudade Fez Morada Aqui Dentro, o drama de um adolescente de 15 anos que sofre de doença degenerativa.
Sem Coração, de Nara Normande, é sobre uma jovem que passa suas últimas semanas em sua vila pesqueira antes de se mudar para Brasília. Vermelho Monet, dirigido por Halder Gomes, segue Johannes Van Almeida (Chico Díaz), um pintor que precisa recomeçar sua carreira. E Votos, de Angela Patrícia Reiniger, é um documentário sobre pessoas que fazem votos de pobreza e castidade nos dias de hoje.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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