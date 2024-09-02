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5 filmes que estreiam no Prime Video em setembro

Longas prometem emocionar, entreter e proporcionar experiências únicas; confira a lista completa
Portal Edicase

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Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 10:53

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Setembro no Prime Video oferece uma seleção de estreias diversificadas Crédito: oasisamuel | Shutterstock
Setembro traz uma série de estreias imperdíveis para os assinantes do Prime Video, oferecendo uma seleção de filmes que abrange diversos gêneros e estilos. De dramas emocionantes a aventuras repletas de ação, o catálogo deste mês promete cativar e entreter.
Confira, a seguir, 5 lançamentos que proporcionarão horas de diversão no conforto de casa.

1. A Garota de Miller (04/09)

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Em “A Garota de Miller”, uma estudante talentosa desenvolve uma relação ambígua com seu professor Crédito: Reprodução digital | Lionsgate Films
O filme segue Cairo Sweet (Jenna Ortega), uma estudante talentosa e complexa que desenvolve uma relação delicada e ambígua com seu professor de redação criativa, Jonathan Miller (Martin Freeman). À medida que colaboram em um projeto de redação, os limites entre aluno e professor tornam-se cada vez mais nebulosos, levando ambos a confrontarem questões pessoais e éticas.

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2. Garotas em Fuga (16/09)

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Em “Garotas em Fuga”, duas amigas em busca de distração acabam envolvidas em uma aventura caótica Crédito: Reprodução digital | Universal Studios
A trama segue as amigas Jamie (Margaret Qualley) e Marian (Geraldine Viswanathan) em uma viagem improvável para Tallahassee, capital do estado norte-americano da Flórida. Jamie, ainda abalada pelo término de um relacionamento, busca se distrair, enquanto Marian só quer um pouco de paz. No entanto, o que começa como uma simples fuga para escapar das frustrações do dia a dia rapidamente se transforma em uma aventura caótica quando elas cruzam o caminho de um grupo de criminosos desajeitados.

3. Detetive Knight: Redenção (18/09)

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Em “Detetive Knight: Redenção”, um detetive corrupto retorna ao serviço para capturar uma gangue de ladrões violentos  Crédito: Reprodução digital | Lionsgate Films
Quando uma gangue de ladrões de banco violentos, vestidos como Papai Noel, começa a espalhar o terror em Nova York, Knight (Bruce Willis) é chamado de volta ao serviço para ajudar a capturá-los. Em meio à crescente onda de crimes, ele luta não apenas contra os criminosos, mas também contra seus próprios demônios e a reputação manchada.

4. Armageddon Time (23/09)

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Em “Armageddon Time”, uma família no Queens dos anos 1980 enfrenta desafios pessoais enquanto busca o sonho americano Crédito: Reprodução digital | Universal Studios
O filme segue uma família que vive no Queens enquanto enfrenta desafios pessoais e coletivos em uma época de grandes mudanças. A trama explora temas como lealdade, amizade e a busca pelo “sonho americano”, acompanhando a jornada de amadurecimento de seus personagens.

5. Kung Fu Panda 4 (25/09)

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Po passa por grandes desafios como líder espiritual em ‘Kung Fu Panda 4’  Crédito: Reprodução digital | DreamWorks Animation
“Kung Fu Panda 4” acompanha Po, o Grande Dragão Guerreiro, que é escolhido para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz. Antes de assumir o novo papel, ele precisa treinar Zhen, uma relutante raposa, como o próximo Dragão Guerreiro. Ao mesmo tempo, a feiticeira Camaleoa ameaça ressuscitar antigos vilões, forçando Po e seus amigos a proteger o Vale e preparar a nova geração de guerreiros.

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