Confira a lista de aventuras, thrillers e comédias que chegam às plataformas

Quando Ninguém Vê, nova série sul-coreana da Netflix Crédito: Divulgação

Não sabe o que ver no streaming? Confira as estreias mais recentes - e as que chegam esta semana às plataformas.

THAT '90S SHOW

O reboot de That '70s Show, que volta para uma terceira temporada, promete aventuras inéditas nos próximos episódios: novos relacionamentos serão formados, amizades serão testadas e, quando as coisas parecem estar dando certo, o passado retorna para chacoalhar tudo de novo. Na Netflix.

QUANDO NINGUÉM VÊ

Nova série sul-coreana da Netflix, Quando Ninguém Vê é um thriller sobre um grupo de pessoas de vidas tranquilas - mas tudo muda quando um convidado inesperado chega no meio do verão. Na Netflix.

PACHINKO

Épica e íntima, a trama começa com um amor proibido e momentos de clímax da saga, que transita entre Coreia, Japão e Estados Unidos, para contar uma história de guerra e paz, amor e perda, vitória e acerto de contas. Está na segunda temporada. Na AppleTV+.

ADAM SANDLER: LOVE YOU

O novo especial de comédia de Adam Sandler é dirigido por Josh Safdie, diretor que colaborou com o ator no aclamado longa Joias Brutas. Estreia no dia 27/8. Na Netflix.

ONLY MURDERS IN THE BUILDING