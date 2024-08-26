Confira a lista de aventuras, thrillers e comédias que chegam às plataformas

Não sabe o que ver no streaming? Confira as estreias mais recentes - e as que chegam esta semana às plataformas.
THAT '90S SHOW
O reboot de That '70s Show, que volta para uma terceira temporada, promete aventuras inéditas nos próximos episódios: novos relacionamentos serão formados, amizades serão testadas e, quando as coisas parecem estar dando certo, o passado retorna para chacoalhar tudo de novo. Na Netflix.
QUANDO NINGUÉM VÊ
Nova série sul-coreana da Netflix, Quando Ninguém Vê é um thriller sobre um grupo de pessoas de vidas tranquilas - mas tudo muda quando um convidado inesperado chega no meio do verão. Na Netflix.
PACHINKO
Épica e íntima, a trama começa com um amor proibido e momentos de clímax da saga, que transita entre Coreia, Japão e Estados Unidos, para contar uma história de guerra e paz, amor e perda, vitória e acerto de contas. Está na segunda temporada. Na AppleTV+.
ADAM SANDLER: LOVE YOU
O novo especial de comédia de Adam Sandler é dirigido por Josh Safdie, diretor que colaborou com o ator no aclamado longa Joias Brutas. Estreia no dia 27/8. Na Netflix.
ONLY MURDERS IN THE BUILDING
Na quarta temporada, o trio protagonista - formado por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short - volta a resolver mistérios, agora com convidados especiais como Meryl Streep, Zach Galifianakis, Eva Longoria e Eugene Levy. Episódios serão lançados semanalmente. Estreia no dia 27/8. Na Disney+.