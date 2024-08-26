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Cinema

'Divertida Mente 2' é a primeira animação a superar US$ 1 bi fora dos EUA

Entre os mercados estrangeiros, o Brasil tem a segunda maior bilheteria, com US$ 80 milhões, atrás apenas do México
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 14:17

Imagem Edicase Brasil
Cena do filme ‘Divertida Mente 2’ Crédito: Divulgação/Walt Disney Pictures
"Divertida Mente 2" é o primeiro filme de animação a ultrapassar US$ 1 bilhão de bilheteria internacional, marca que só foi alcançada por outros 11 filmes.
A conta leva em conta apenas os lucros fora dos Estados Unidos - considerando os ganhos locais, 55 filmes já atingiram o valor. O ranking também desconsidera "O Rei Leão", de 2019, que foi categorizado pela Disney como live-action, apesar de ter utilizado computação gráfica para fazer seus personagens.
Entre os mercados estrangeiros, o Brasil tem a segunda maior bilheteria de "Divertida Mente 2", com US$ 80 milhões, atrás apenas do México, que rendeu US$ 102,2 milhões. O Reino Unido, com US$ 72,7 milhões, a França, com US$ 62,6 milhões, e a Coreia do Sul, com US$ 60,8 milhões, também estão entre os países que mais deram dinheiro para o filme.
"Divertida Mente 2" é o filme mais lucrativo do ano, com quase US$ 1,65 bilhão de bilheteria total, e superou "Frozen 2" como a maior bilheteria de um filme de animação da história.

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