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Animação

'Divertida Mente 2' se torna o filme mais visto nos cinemas do Brasil em todos os tempos

Animação da Pixar estreou há menos de um mês e já bateu recorde, com mais de 20 milhões de ingressos vendidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 10:38

Em Divertida Mente 2, Vergonha (rosa), Ansiedade (laranja), Inveja (verde) e Tédio (azul) viram protagonistas Em Divertida Mente 2, Vergonha (rosa), Ansiedade (laranja), Inveja (verde) e Tédio (azul) viram protagonistas
Em Divertida Mente 2, Vergonha, Ansiedade, Inveja e Tédio viram protagonistas Crédito: Disney
"Divertida Mente 2" vendeu mais de 20 milhões de ingressos no Brasil e se tornou o filme mais visto nos cinemas do país em todos os tempos, sendo o primeiro a atingir a marca. A informação foi divulgada pelo site Filme B.
Após menos de um mês desde sua estreia, a animação da Pixar bateu o recorde de "Vingadores: Ultimato", de 2019, que levou 19,7 milhões de espectadores aos cinemas e teve uma arrecadação de R$ 339 milhões. "Divertida Mente 2" já angariou R$ 400 milhões em bilheteria.
Em nível global, "Divertida Mente 2" já tem a segunda maior bilheteria de uma animação na história do cinema. O filme já arrecadou mais de US$ 1,371 bilhão e superou "Super Mario Bros. O Filme", lançado no ano passado, que faturou US$ 1,361.

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O longa da Pixar ainda pode ultrapassar "Frozen 2", de 2019, que fez US$ 1,453 bilhão em bilheteria, e se tornar a animação mais vista de todos os tempos. Também pode superar "Barbie", que em 2023 arrecadou US$ 1,445 bilhão, a maior bilheteria de todo o ano passado.
A sequência de "Divertida Mente", o filme original, lançado em 2015, traz como novidade a personagem Ansiedade. Ela agora se junta às já conhecidas Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho num roteiro que debate a saúde mental.

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