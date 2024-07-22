4ª temporada de 'Emily em Paris' vai ser dividida em duas partes e estreia em agosto

4ª temporada de 'Emily em Paris' estreia em agosto Crédito: Divulgação/Netflix

A bagunça emocional da personagem de Lily Collins vai continuar em "Emily em Paris" (Netflix). A americana que vive dilemas ao se mudar para a França está cada vez mais dividida entre dois pretendentes.

O chef de cozinha Gabriel (Lucas Bravo) está disponível após o fim do relacionamento com Camille (Camille Razat), mas espera um filho dela. E Alfie (Lucien Laviscount) ainda não sente firmeza na protagonista, a quem considera ainda apaixonada pelo cozinheiro.

A confusão sobre qual dos dois escolher vai ficar ainda mais acirrada na quarta temporada da série, cuja estreia está prevista para 15 de agosto.