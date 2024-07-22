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4ª temporada de 'Emily em Paris' vai ser dividida em duas partes e estreia em agosto

A confusão de Emily sobre qual dos dois pretendentes escolher vai ficar ainda mais acirrada na quarta temporada da série
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 12:13

4ª temporada de 'Emily em Paris' vai ser dividida em duas partes e estreia em agosto
4ª temporada de 'Emily em Paris' estreia em agosto Crédito: Divulgação/Netflix
A bagunça emocional da personagem de Lily Collins vai continuar em "Emily em Paris" (Netflix). A americana que vive dilemas ao se mudar para a França está cada vez mais dividida entre dois pretendentes.
O chef de cozinha Gabriel (Lucas Bravo) está disponível após o fim do relacionamento com Camille (Camille Razat), mas espera um filho dela. E Alfie (Lucien Laviscount) ainda não sente firmeza na protagonista, a quem considera ainda apaixonada pelo cozinheiro.
A confusão sobre qual dos dois escolher vai ficar ainda mais acirrada na quarta temporada da série, cuja estreia está prevista para 15 de agosto.
A nova leva de episódios vai ser dividida em duas partes, com cinco capítulos cada. A segunda parte chega em 12 de setembro.

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