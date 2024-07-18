Série sobre Ayrton Senna chega à Netflix em novembro

A série sobre Ayrton Senna para a Netflix já tem data no calendário para estrear. A produção vai abordar a vida pessoal e a carreira do piloto de Fórmula 1 e vai chegar ao serviço de streaming em 29 de novembro de 2024.

Gabriel Leone é quem interpreta o tricampeão mundial. No pôster oficial, ele aparece caracterizado como o automobilista e segura um capacete nas cores verde e amarelo, marca registrada do piloto.

O ator Gabriel Leone vai interpretar o piloto Crédito: Netflix/Divulgação

A produção é dividida em seis episódios e tem nomes como Alice Wegmann, Pâmela Tomé, Gabriel Louchard, Christian Malheiros e Marco Ricca no elenco.

"Gabriel está igual", escreveu Lorena Comparato na publicação nas redes sociais da plataforma. "Mal posso esperar", disse Juliana Paes.

O ator tinha um ano de idade quando Senna morreu, em maio de 1994, mas disse à Folha de S.Paulo saber a importância dele para os brasileiros.