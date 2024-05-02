Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Adriane Galisteu diz que verá série sobre Senna como ficção por não ter sido procurada
Caso com atriz

Adriane Galisteu diz que verá série sobre Senna como ficção por não ter sido procurada

Nesta quarta (1), dia que rememora os 30 anos da morte de Ayrton Senna, o Globoplay resolveu colocar no ar a série documental sobre o piloto brasileiro.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 10:11

Nesta quarta (1), dia que rememora os 30 anos da morte de Ayrton Senna, o Globoplay resolveu colocar no ar a série documental "Senna por Ayrton", que resgata diversas entrevistas do ídolo, dando a ele o papel de narrador de sua própria biografia.
Namorada dele entre 1993 e 1994, Adriane Galisteu reclamou por não ter sido chamada para compartilhar sua história. Em vídeo, falou sobre qual será sua reação ao ver o projeto.
Ayrton Senna e Adriane Galisteu
Ayrton Senna e Adriane Galisteu namoraram entre 1993 e 1994. Crédito: Divulgação/ Instagram
"Eu estou ansiosa assim como todo mundo. Não vejo a hora de assistir. Porém, vou assistir como ficção. A partir do momento em que eu não participo do documentário com depoimento, entrevista ou minha história, é uma ficção", disse.
A série tem três episódios, de cerca de 50 minutos cada um. De cara, a produção não se propõe a apresentar fatos novos ou pouco conhecidos. Em vez disso, o foco é refrescar a memória de fãs e apresentar o piloto para as novas gerações.
O episódio de abertura mostra o início de Senna no kart, a mudança para a Europa e a chegada dele na F1. A conturbada relação com Nelson Piquet também é explorada, com os dois tecendo comentários cada vez mais duros um sobre o outro.
Já os romances do piloto, que além de Galisteu namorou Xuxa, são pincelados com maior destaque no segundo e no terceiro episódios.

Veja Também

Netflix lança teaser oficial da série 'Senna' com vitória épica do piloto no Brasil em 1991

Xuxa chora ao relembrar última ligação para Ayrton Senna: 'Fica na cabeça'

Adriane Galisteu diz que não foi consultada para série sobre Ayrton Senna

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados