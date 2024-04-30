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Netflix lança teaser oficial da série 'Senna' com vitória épica do piloto no Brasil em 1991

Serão seis episódios da vida do piloto, começando pela mudança para a Inglaterra, passando por toda a carreira na Fórmula 1 e culminando na morte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 14:55

Netflix lança teaser oficial da série 'Senna'
Série 'Senna' chega neste ano à Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
A Netflix lançou nesta terça-feira (30) o teaser oficial da série "Senna", que deverá chegar ainda neste ano à plataforma. Interpretado por Gabriel Leone, o piloto brasileiro é mostrado no vídeo em momentos épicos durante sua vitória no GP de Interlagos, em 1991.
Naquela ocasião, Senna tinha apenas a sexta marcha à disposição e mesmo assim conquistou o triunfo na pista brasileira. O teaser também recria as falas históricas de Galvão Bueno e o grito de vitória de Ayrton Senna.
Ao todo, serão seis episódios centrados na vida do piloto, começando pela sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, passando por toda sua carreira na Fórmula 1 e culminando no acidente que tirou sua vida, durante o Grande Prêmio de San Marino, em 1994.
Personagens emblemáticos com quem ele conviveu também marcam presença, como Xuxa (Pâmela Tomé), Alain Prost (Matt Mella) e o chefe de equipe da McLaren, Ron Dennis (Patrick Kennedy), além do próprio Galvão (Gabriel Louchard).
O elenco ainda conta com Alice Wegmann, Christian Malheiros e Hugo Bonemer. Além dos brasileiros, também farão participações atores estrangeiros como a britânica, filha de brasileira, Kaya Scodelario.
A produção é da Gullane. As gravações aconteceram em São Paulo e em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, e na Argentina, no Uruguai e no Reino Unido. A direção-geral é de Vicente Amorim, que também é showrunner e diretor. Julia Rezende assina com ele a direção.

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