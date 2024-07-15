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Séries

Stranger Things: prévia da temporada final com Linda Hamilton e luta contra Vecna; assista

Já na metade das filmagens, produção da Netflix está ainda mais grandiosa do que nas temporadas anteriores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 15:25

Netflix revelou um vídeo inédito dos bastidores de
Netflix revelou um vídeo inédito dos bastidores de "Stranger Things" Crédito: Netflix / Divulgação / Estadão
O lançamento da quinta e última temporada de Stranger Things ainda está distante. Na realidade, a produção da Netflix acaba de chegar à metade das filmagens, como revelou um vídeo inédito dos bastidores divulgado nesta segunda-feira, 15.
Com depoimentos dos astros, rememorando a trajetória até aqui e dando pistas sobre como serão os últimos episódios, o vídeo é oficialmente a primeira prévia do embate final entre Eleven (Millie Bobby Brown) e o vilão Vecna (Jamie Campbell Bower).
Embora o vídeo não deixe escapar nenhum spoiler de fato sobre o final da série, há alguns detalhes bastante interessantes de se notar, como, por exemplo, a presença da atriz Linda Hamilton no set.
Eterna Sarah Connor na franquia Exterminador do Futuro, Hamilton foi confirmada na temporada em fevereiro, mas sua personagem é mantida em segredo. Tudo que se sabe é que ela desempenhará um papel crucial na trama que, aliás, continua a ser ambientada nos anos 1980.
Esse detalhe é especialmente chamativo quando se lembra de que o primeiro capítulo da saga de ficção científica do diretor James Cameron estreou em 1984. Tratando-se de Stranger Things, uma série conhecida pela sua abundância de referências e easter eggs, inclusive nas participações especiais - a exemplo dos personagens de Sean Astin, o Sam de O Senhor dos Anéis, e Robert Englund, o intérprete do Freddy Krueger, nas temporadas anteriores -, a escolha de Hamilton não deve ser nenhuma coincidência.
A prévia também chama a atenção pelo escopo da produção, algo que a atriz Maya Hawke já havia adiantado. Em entrevista ao podcast Podcrushed, ela afirmou que os episódios finais estão tão grandiosos que seria pertinente compará-los à produção de oito filmes.
Agora, com o vídeo, dá para entender melhor o que ela quis dizer: a série é gravada em cenários enormes e repletos de detalhes; tem à sua disposição araras e mais araras de roupas e adereços dos mais variados; e, por fim, só sai do papel graças a um verdadeiro batalhão de profissionais.
Além disso, o vídeo oferece os primeiros vislumbres do que aguarda a turminha na sua revanche contra Vecna, com direito a acrobacias de ação e pequenos trechos da luta que os protagonistas terão com o temido vilão.
Confira a prévia de Stranger Things:

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