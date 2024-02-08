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Série

'Emily em Paris' não é tão engraçado assim para os franceses; entenda

Série de comédia é motivo de revolta nos nativos e locações sofrem depredação constante
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 14:39

Lily Collins estrela a série 'Emily em Paris'
Lily Collins estrela a série 'Emily em Paris' Crédito: Reprodução / Instagram / @lilyjcollins @larue_galerie
A série Emily em Paris da Netflix, estrelada por Lilly Collins, anda sendo motivo de revolta entre os franceses, que picharam cenários da produção. A euforia dos fãs da série tem causado estresse nos moradores do prédio onde o apartamento da personagem Emily vive, devido a constantes invasões.
Os nativos afirmam, em diversos posts nas redes sociais, que a série "romantiza a vida parisiense" e que "Emily não é bem-vinda".
A frase "Emily not welcome" (Emily não é bem-vinda) foi pichada em diversas locações da série que viraram ponto turístico, incluindo a frente do prédio em que a personagem vive, a famosa fonte em frente ao edifício e um café localizado nas redondezas, que na série é um restaurante.
Le Monde, jornal diário parisiense, escreveu para editorial: "Eles acham que são donos do bairro! Emily em Paris - vizinhos invasivos". O site Paris Secret também postou sobre a romantização da série sobre a cidade, e publicou matéria sugerindo que Emily em Paris mostrasse a "verdadeira Paris": "a cidade não é apenas um sonho, o cotidiano dela não se parece em nada com o de um parisiense".
Além dos grafites, Andrada, moradora do edifício, relata dificuldades que a série trouxe, enfurecendo os moradores e vizinhos com turistas entrando no prédio e tirando fotos da entrada e dos arredores. Ela conta, em sua conta no TikTok, que chegou a ter uma discussão com vizinho que pensou que Andrada era uma turista.
Emily em Paris, que finalizou sua terceira temporada ano passado, conta a história da publicitária norte-americana Emily após se mudar para Paris por motivos profissionais, e relata as dificuldades e desafios da personagem ao enfrentar o choque cultural e a mudança de ambiente. A série foi indicada ao Emmy Primetime: Melhor Série de Comédia, em 2021, assim como o Globo de Ouro, em que concorreu na mesma categoria.

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