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BBB 24

MC Bin Laden e Giovanna vão para baixo do edredom e Rodriguinho sai do quarto

Michel busca preservativo na despensa e leva para casal sem eles pedirem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 10:45

MC Bin Laden e Giovanna são surpreendidos com preservativo levado por Michel
MC Bin Laden e Giovanna são surpreendidos com preservativo levado por Michel Crédito: Reprodução/Globoplay
MC Bin Laden e Giovanna deram um passo a mais na relação deles dentro do BBB 24. O casal foi para debaixo do edredom durante a festa da líder Fernanda, na madrugada desta quinta-feira (8).
Eles escolheram o quarto gnomo para viver a intimidade, cômodo onde Rodriguinho estava dormindo, por volta das 4h45.
O pagodeiro acordou assim que ouviu o estalo dos beijos de Bin e Giovanna na cama ao lado da sua. Incomodado com a cena romântica, ele se levantou, reclamou com o casal e saiu do quarto.
Rodriguinho sentou na sala e protestou com outros brothers, "acho bem desnecessário, mas não vou empatar. Eu jamais faria isso [ir para debaixo do edredom] dentro de um programa", afirmou.
Michel ouviu o cantor e disse que quando fosse dormir ia pedir para Giovanna parar, caso eles ainda tivessem se beijando.
Às 5h, Michel aproveitou a informação e foi junto com Raquele na despensa em busca de preservativos para o casal sem eles pedirem. Ele levou o item no quarto gnomo e jogou em cima deles. "Ô louco. Não precisa disso não. Estamos de boa aqui", disse MC Bin Laden.
Mais cedo na festa, Michel, o autor da piada, reclamou de brincadeiras que Davi fazia na pista de dança. "Tenho um ranço dele que não consigo disfarçar", afirmou.

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