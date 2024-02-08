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Mari Gonzalez homenageia ex-noivo em aniversário: 'Nossa relação vai além'

‘Só a gente sabe o quanto vibramos um pelo outro’, disse influenciadora em declaração nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 09:31

Mari Gonzalez
Mari Gonzalez Crédito: Reprodução/Instagram/marigonzalez
A ex-BBB Mari Gonzalez compartilhou uma homenagem para seu ex-noivo, Jonas Sulzbach, nas redes sociais nesta quarta-feira, 7. Os dois anunciaram que deram um "tempo" no relacionamento em outubro do ano passado.
Os influenciadores estavam juntos desde 2015 e noivos desde 2022. Internautas passaram a especular a separação após Mari e Jonas serem vistos em eventos diferentes, separados.
No ano passado, eles não admitiram um término, mas confirmaram que estavam vivendo momentos "individuais". Porém, Jonas completou 38 anos nesta quarta e ganhou uma declaração da ex.
"Hoje o dia é dele, parabéns, Jonas Sulzbach! Só a gente sabe o quanto vibramos um pelo outro e sempre será assim, porque a nossa relação vai além!", escreveu a ex-sister no Instagram.
Story de Mari Gonzalez
Story de Mari Gonzalez Crédito: Instagram/ @marigonzalez
"Desejo um novo ciclo lindo para você, muita saúde e conquistas. Estou aqui sempre, tá? Te amo demais! Seja feliz porque você merece", concluiu.
Jonas ficou conhecido após participar do BBB em 2012. Posteriormente, em 2020, Mari também entrou para o elenco Camarote do reality show.

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