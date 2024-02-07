Vanessa Lopes aparece em foto pela 1ª vez após desistir do BBB 24

Vanessa Lopes posou com a família dentro do carro Crédito: Reprodução/Instagram

Vanessa Lopes apareceu em uma foto pela primeira vez após desistir do BBB 24 . O pai da influenciadora, Alisson Ramalho, compartilhou um momento em família no Instagram nesta terça-feira (6). A família aparece dentro do carro reunida.

"Nossos momentos juntos são sempre os melhores! Vanessa está voltando calmamente", comentou.

Após sair do programa, Vanessa foi submetida a um tratamento psiquiátrico na casa dos pais desde, pelo menos, 26 de janeiro. Na ocasião, um boletim médico informou que ela precisaria ficar afastada das atividades de trabalho por conta do quadro.