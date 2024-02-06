  • BBB 24: Mc Bin Laden diz que já sofreu gordofobia: 'Tenho até vergonha de ir na piscina'
BBB

BBB 24: Mc Bin Laden diz que já sofreu gordofobia: 'Tenho até vergonha de ir na piscina'

Cantor desabafou sobre inseguranças com a própria aparência em conversa com Lucas Henrique e Marcus Vinicius, mas disse que não gosta de ‘parecer vitimista’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 08:24

MC Bin Laden no BBB 24
MC Bin Laden no BBB 24 Crédito: Reprodução/TV Globo
Durante a tarde desta segunda-feira, 5, na casa do Big Brother Brasil 24, o cantor MC Bin Laden comentou situações em que sofreu gordofobia. Ele chegou a dizer que, às vezes, sente vergonha de entrar na piscina por conta das inseguranças com o próprio corpo.
Ele tocou no assunto em conversa com Lucas Henrique e Marcus Vinicius. "Já tirei muito de letra esse negócio de gordofobia", disse ele, ao passo que Marcus respondeu: "Mas tem uma hora que enche o saco, né? Ter que ficar tirando de letra toda vez".
O funkeiro desabafou: "Você se sente muito constrangido. Tipo assim, você é sempre o último, sempre visto como uma pessoa... O corpo, a fisionomia. Já fui tirado muito assim. Não gosto nem de parecer vitimista".
Marcus opinou que o funkeiro "fica mais bonito" sem usar boné. Contudo, o cantor discordou: "Deus me livre. Minha barriga e minha cabeça. Pode até ver que, às vezes, eu tenho até vergonha de ir na piscina. Você acredita?".
A discussão sobre gordofobia já estava em alta no BBB 24. Na última semana, alguns participantes pensaram que Davi estava sendo gordofóbico ao utilizar a expressão "calabreso".
O termo, na verdade, é apenas um apelido utilizado durante as pegadinhas do humorista Toninho Tornado, que fez sucesso em 2023, gerando variações, e foi utilizada por diversas celebridades.

