Marcus Buaiz e Isis Valverde curtem juntos Bloco da Preta; veja vídeo

Marcus Buaiz e Isis Valverde curtiram juntos o Bloco da Preta, de Preta Gil Crédito: Fotoarena/Folhapress

O amor está no ar. O casal Marcus Buaiz e Isis Valverde parece não se desgrudar mais nos últimos tempos. Em registro romântico neste domingo (4), a atriz postou um stories com o empresário capixaba no tradicional bloco de carnaval da cantora Preta Gil, o Bloco da Preta.

Os pombinhos estavam prestigiando o evento que marcou o retorno do evento da filha de Gilberto Gil após tratamento de um câncer de intestino. No vídeo, Isis aparece ao lado de Buaiz fazendo ‘caras e bocas’ de forma carinhosa. Veja o vídeo abaixo: