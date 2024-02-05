Marcus Buaiz e Isis Valverde curtem juntos Bloco da Preta; veja vídeo

O amor está no ar. O casal Marcus Buaiz e Isis Valverde parece não se desgrudar mais nos últimos tempos. Em registro romântico neste domingo (4), a atriz postou um stories com o empresário capixaba no tradicional bloco de carnaval da cantora Preta Gil, o Bloco da Preta.
Os pombinhos estavam prestigiando o evento que marcou o retorno do evento da filha de Gilberto Gil após tratamento de um câncer de intestino. No vídeo, Isis aparece ao lado de Buaiz fazendo ‘caras e bocas’ de forma carinhosa. Veja o vídeo abaixo:
O casal ainda foi clicado ao lado da anfitriã da festa, Preta Gil, nos bastidores do evento. O Bloco da Preta contou com a presença de vários famosos, como Urias, Pabllo Vittar e Thiago Pantaleão. A cantora também lança um EP (disco com até seis faixas) com composições próprias que ficaram represadas desde 2021. Em uma delas, versa sobre o amor. E em entrevista à Glamour, Preta falou que está aberta a se relacionar com alguém.
"Tem tudo a ver com o esse momento que eu estou vivendo agora. Aberta para o amor, zero traumatizada, sabe? Eu não quero virar uma pessoa magoada ou amargurada. Estou pronta para o próximo, quero amar muito e ser amada ainda", disse.