Gizelly Bicalho dá resposta afiada a Celso Portiolli: “Sou advogada”

Alerta de climão! Neste domingo (4), a ex-BBB Gizelly Bicalho viralizou nas redes sociais após fazer um comentário ‘ácido’ durante o programa Passa ou Repassa, do SBT. A fala da capixaba foi direcionada ao apresentador Celso Portiolli, que antes de fazer uma rodada da brincadeira, elogiou a jornalista Isabele Benito, adversária de Bicalho.
“Porque ela é um avião nessa torta na cara. Cuidado com ela, porque ela fala rápido, ela é dinâmica, ela trabalha 19 horas por dia, ela não dorme. Ela se equilibra nesse salto... Ela é danada, cuidado com ela”, disse Portiolli sobre Isabele.
Na sequência, a capixaba disparou: “Tenho que te falar uma coisa. Sou advogada, né, brother? Eu fazia júri [por] horas, então ela é esperta, e eu também sou”, retrucou Bicalho após acionar o botão e dar uma torta na cara da jornalista. Celso apenas deu uma risada singela depois de escutar o comentário da ex-BBB.