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Memória

Grammy lembra mortes de Astrud Gilberto e Rita Lee durante o 'In Memoriam'

Premiação também celebrou os legados de artistas como Tony Bennett, Tina Turner e Sinead O'Connor na apresentação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 08:31

A cantora e compositora Rita Lee no lançamento de sua 1ª autobiografia, em 2016
A cantora e compositora Rita Lee foi homenageada no Grammy Crédito: Código19/Folhapress
A cerimônia do Grammy incluiu as cantoras Rita Lee e Astrud Gilberto no segmento do "In Memoriam", seção do evento dedicada a relembrar e saudar os mortos da indústria da música no último ano.
As duas artistas apareceram no telão do palco, durante apresentações que celebraram o legado de nomes como Tony Bennett, Sinéad O'Connor e Tina Turner.
Rita Lee morreu em 8 de maio do ano passado, aos 75 anos, em decorrência dos efeitos de um câncer no pulmão. A cantora foi a maior estrela do rock brasileiro e despontou durante o tropicalismo com a banda Os Mutantes.
Astrud Gilberto, por sua vez, morreu em 6 de junho por motivos não divulgados, aos 83 anos de idade. Ela foi uma das vozes da bossa nova mais conhecidas e ajudou a divulgar o gênero ao redor do mundo.

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