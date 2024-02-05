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Taylor Swift anuncia novo álbum durante discurso de agradecimento do Grammy

Disco é batizado 'The Tortured Poets Department' e está previsto para ser lançado pela cantora em 19 de abril
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 08:27

A cantora Taylor Swift apresenta The Eras Tour na Argentina
A cantora Taylor Swift  Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift
A cantora Taylor Swift anunciou o lançamento de um novo disco no palco do Grammy 2024. A artista venceu o prêmio de melhor álbum de pop vocal por "Midnights", até então o seu trabalho mais recente.
O disco é o 11° da carreira da cantora e se chama "The Tortured Poets Department". Ele está previsto para sair oficialmente no próximo dia 19 de abril e, até o momento, não tem maiores detalhes sobre o repertório e suas participações oficiais.
Segundo Taylor, o disco é desenvolvido já há dois anos por ela. A cantora também divulgou no Instagram a capa do álbum.
Taylor Swift concorre ainda ao Grammy nesta noite. Entre as indicações, disputa o prêmio de álbum do ano por 'Midnights'.

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