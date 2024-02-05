Taylor Swift anuncia novo álbum durante discurso de agradecimento do Grammy

A cantora Taylor Swift Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift

A cantora Taylor Swift anunciou o lançamento de um novo disco no palco do Grammy 2024. A artista venceu o prêmio de melhor álbum de pop vocal por "Midnights", até então o seu trabalho mais recente.

O disco é o 11° da carreira da cantora e se chama "The Tortured Poets Department". Ele está previsto para sair oficialmente no próximo dia 19 de abril e, até o momento, não tem maiores detalhes sobre o repertório e suas participações oficiais.

Segundo Taylor, o disco é desenvolvido já há dois anos por ela. A cantora também divulgou no Instagram a capa do álbum.