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'Me contrataram já grávida', diz Fernanda Paes Leme sobre volta ao GNT

Paes Leme disse ser simbólico ter voltado e trabalhado grávida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 08:07

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio
Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio Crédito: @fepaesleme no Instagram
Uma das musas do Bloco da Preta, Fernanda Paes Leme conversou com a reportagem sobre sua volta ao canal GNT, no programa "Na Piscina com Fê Paes Leme".
Paes Leme disse ser simbólico ter voltado e trabalhado grávida. "Ter gravado esse programa pra minha volta no GNT e eles me contrataram já grávida, isso tem um grande significado"
O programa tem viralizado nas redes sociais. E Fernanda acredita que isso é fruto de uma produção de qualidade e diversa. "O programa inteiro, não só o que viraliza, é muito legal. É um bate-papo de quase uma hora com um público super diferente. Todo mundo é muito eclético, muitas histórias legais, bonitas, tem de tudo. Claro que tem aquela parte assim que viraliza e um programa outro. Mas foi uma delícia gravar estar na piscina com essas pessoas que eu admiro", disse ela.
Grávida da primeira filha, Pilar, ela disse que a filha já vai se acostumar com seu jeito trabalhadora e festeira. "Ela está comigo em tudo, obviamente. Tenho trabalhado muito. Eu estou gravando meu segundo programa. Ela veio comigo aqui. Ela vai comigo para o carnaval. E assim, já vai acostumando com a mãe que tem", disse ela rindo.
Amiga de Preta e musa do bloco, Fê não escondeu a ansiedade que estava para essa volta por cima da amiga. "Estava muito ansiosa. Cheguei aqui cedo. Fiquei com ela no camarim. É uma grande vitória. Sonhei com esse momento. Ela está de volta real aos palcos com o Bloco!", disse ela.

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