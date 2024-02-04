Wenny Isa, irmã de Lexa, estreia como rainha da Independente Boa Vista; vídeo

Wenny Isa, irmã de Lexa, estreia como rainha da Independente Boa Vista Crédito: HZ

Uma das estrelas do Carnaval de Vitória 2024, Wenny Isa, irmã da cantora Lexa, falou da emoção de estrear como rainha de bateria da Independente de Boa Vista, como também desfilar pela primeira vez no Espírito Santo.

"Estou muito feliz, pois é meu primeiro carnaval do ano. É uma responsabilidade muito grande, mas, como fui muito bem recebida, estou levando tudo com muito carinho", adiantou a musa, de apenas 14 anos e muito samba no pé.