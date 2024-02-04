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Carnaval de Vitória 2024

Wenny Isa, irmã de Lexa, estreia como rainha da Independente Boa Vista; vídeo

Em bate-papo com HZ, cantora falou da emoção de desfilar no Espírito Santo pela primeira vez, deu detalhes da fantasia e revelou o apoio que recebeu da irmã para brilhar na noite de sábado (3)
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 04 de Fevereiro de 2024 às 01:32

Wenny Isa, irmã de Lexa, estreia como rainha da Independente Boa Vista
Wenny Isa, irmã de Lexa, estreia como rainha da Independente Boa Vista Crédito: HZ
Uma das estrelas do Carnaval de Vitória 2024Wenny Isa, irmã da cantora Lexa, falou da emoção de estrear como rainha de bateria da Independente de Boa Vista, como também desfilar pela primeira vez no Espírito Santo.  
"Estou muito feliz, pois é meu primeiro carnaval do ano. É uma responsabilidade muito grande, mas, como fui muito bem recebida, estou levando tudo com muito carinho", adiantou a musa, de apenas 14 anos e muito samba no pé.
"Estou representando a Rainha da Festa Divina", detalhou sobre a fantasia. "Minha irmã (a cantora Lexa) me apoiou muito. Hoje ela me mandou uma mensagem dizendo para desfilar como sou, uma pessoa alegre e feliz", complementou. Veja o bate-papo com HZ no vídeo abaixo.

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